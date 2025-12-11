Eurobank: Το πρόγραμμα «Μπλε» εξελίσσεται σε «€πιστροφή» - Μεγαλύτερα οφέλη για πελάτες σε Κύπρο και Ελλάδα

Μια νέα εποχή ξεκινά για το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών του Ομίλου Eurobank. Το πρόγραμμα επιβράβευσης «Μπλε» αλλάζει όνομα και αναβαθμίζεται!

Από την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 γίνεται «€πιστροφή» και αποκτά νέα, δυναμική ταυτότητα.

Με το «€πιστροφή», οι πελάτες σε Κύπρο και Ελλάδα απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια, μεγαλύτερη ευελιξία και άμεση επιστροφή χρημάτων σε κάθε συναλλαγή.

Τι αλλάζει

Αυτόματη ένταξη: Όλοι οι κάτοχοι καρτών της Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μπλε» θα συμμετέχουν πλέον δωρεάν στο «€πιστροφή».

Άμεσο όφελος σε ευρώ: Επιστροφή χρημάτων για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, σε φυσικά καταστήματα και online.

Μόνιμο ποσοστό 2% €πιστροφή, με σημαντικές επιπρόσθετες αυξήσεις στις γιορτές και την καλοκαιρινή περίοδο.

Εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών: Πάνω από 800 σημεία πώλησης στην Κύπρο και 8.500 στην Ελλάδα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Η Eurobank είναι ο πρώτος ελληνικός τραπεζικός όμιλος που επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών του και στην Κύπρο, μέσω του ανανεωμένου προγράμματος €πιστροφή, το οποίο πλέον ενώνει την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα ενιαίο σχήμα επιβράβευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, στην Ελλάδα, το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών σε επίπεδο δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, επιστρέφοντας ευρώ στους κατόχους καρτών Eurobank. Διαθέτει περισσότερες από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα «Μπλε», το οποίο εντός των επόμενων ημερών θα ενταχθεί στο κοινό brand €πιστροφή, αριθμεί περισσότερες από 800 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Διπλά προνόμια – μία ενιαία εμπειρία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, οι πελάτες της Eurobank τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή και από αγορές που πραγματοποιούν με την κάρτα τους στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της άλλης χώρας, είτε με φυσική παρουσία στα καταστήματα είτε μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Κάθε συναλλαγή επιβραβεύεται με μόνιμο ποσοστό 2% €πιστροφή, ενώ σε επιλεγμένες περιόδους —όπως οι εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά την καλοκαιρινή περίοδο— το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά.

Τα ευρώ €πιστροφή που συλλέγονται, θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο υπόλοιπο, προσφέροντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιβράβευσης και πραγματική αξία σε κάθε αγορά, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.

Δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Οι πελάτες από την Ελλάδα που ταξιδεύουν στην Κύπρο μπορούν να επωφελούνται συλλέγοντας ευρώ €πιστροφή από το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών σε προϊόντα και υπηρεσίες, από ξενοδοχεία και εστιατόρια έως καταστήματα λιανικής και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Τα ευρώ €πιστροφή που συλλέγουν στην Κύπρο μπορούν να εξαργυρωθούν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος στην Ελλάδα.

Οι πελάτες της Eurobank στην Κύπρο, που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα «Μπλε», θα συλλέγουν ευρώ €πιστροφή τόσο από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Κύπρο όσο και από το δίκτυο των 8.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα ευρώ €πιστροφή που συγκεντρώνουν θα μπορούν να εξαργυρώνονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.