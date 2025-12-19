Στημένοι αγώνες: Δεκάδες φάκελοι από την UEFA αλλά μηδέν καταδίκες. Γιατί άραγε;

Τα τελευταία χρόνια, η UEFA διαβίβασε μέσω της ΚΟΠ δεκάδες φακέλους που αφορούν ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες, για τους οποίους υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις στοιχηματικής χειραγώγησης. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε καμία καταδίκη για στημένους αγώνες.

Η μοναδική υπόθεση που οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, και συγκεκριμένα στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, αφορούσε τον πρώην πρόεδρο της Αγίας Νάπας, Δημήτρη Μασιά, και τον διαιτητή Ανδρέα Κωνσταντίνου. Η υπόθεση σχετιζόταν με τον ποδοσφαιρικό αγώνα Οθέλλος–Αγία Νάπα, ο οποίος διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2020. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο τότε πρόεδρος του Οθέλλου Αθηένου, Βασίλης Καφατάρης, ο οποίος, ωστόσο, αποφάσισε τελικά να μην καταθέσει. Ελλείψει μαρτυρίας, η υπόθεση αποσύρθηκε.

Ο Βασίλης Καφατάρης είχε αρχικά καταγγείλει στην Αστυνομία ότι ο Δημήτρης Μασιάς τού πρόσφερε το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να «χαρίσει» τον αγώνα στην Αγία Νάπα. Υποστήριξε, επίσης, ότι ο Μασιάς τον απείλησε πως, σε περίπτωση άρνησής του, θα «έπιανε» τον διαιτητή, ενώ φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή παίκτη του Οθέλλου, του οποίου ήταν μάνατζερ. Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου, τον Δεκέμβριο του 2021, ο Καφατάρης αρνήθηκε να καταθέσει και δεν αναγνώρισε τη γραπτή κατάθεση που έδωσε προηγουμένως στην Αστυνομία.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Π», τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης, έδωσε τη δική του εκδοχή για τους λόγους που δεν έχουμε καταδίκες για χειραγώγηση αγώνων: «(…) Ίσως το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεσες δίκες και ότι δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία των μαρτύρων να υπονομεύουν κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της χειραγώγησης των αγώνων». Ο κ. Νεοφυτίδης έχει απόλυτο δίκαιο. Όταν η ταυτότητα των μαρτύρων είναι γνωστή, είναι εξαιρετικά εύκολο να δεχθούν πιέσεις ή απειλές και, τελικά, να αλλάξουν στάση, ιδίως σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει παρεισφρήσει ο υπόκοσμος.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Βουλή έδωσε στην Αστυνομία ένα ισχυρό νομοθετικό εργαλείο για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων, νομιμοποιώντας τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ενώ ταυτόχρονα θέσπισε ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτροπή καταχρήσεων.

Πέντε χρόνια μετά, η υπό αναφορά νομοθεσία παραμένει ανενεργή, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεσή του με τα συστήματα παρακολούθησης της Αστυνομίας και της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εναπόκειται πλέον στον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, να ζητήσει εξηγήσεις για τους λόγους που εδώ και πέντε χρόνια δεν εφαρμόζεται ο επίμαχος νόμος.

Δύο τινά μπορεί να ισχύουν για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταδίκες για στημένους αγώνες στην Κύπρο: είτε τέτοια φαινόμενα δεν υφίστανται στη «νήσο των αγίων» και όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας είτε δεν υπάρχει βούληση να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όσοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους στημένους αγώνες απο τους οποίους έγιναν εκατομμυριούχοι. Προσωπικά, επιλέγω τη δεύτερη εκδοχή, μέχρι αποδείξεως τουναντίον.