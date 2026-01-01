Η κληρονομιά του 2025, οι προσδοκίες του 2026

Η αλλαγή του χρόνου σπάνια αποτελεί πραγματική τομή. Συνήθως λειτουργεί περισσότερο ως συμβολικό ορόσημο, μια ευκαιρία απολογισμού και αναστοχασμού. Το 2026, ωστόσο, κουβαλά μια βαριά κληρονομιά. Το 2025 αφήνει πίσω του έναν κόσμο πιο ασταθή, πιο καχύποπτο και λιγότερο βέβαιο για το μέλλον του. Και αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι αφηρημένη, είναι πολιτική, γεωπολιτική αλλά και κοινωνική. Το αυξημένο κόστος ζωής έχει αντίκτυπο στην πολιτική συμπεριφορά, όπως το βλέπουμε και στην Κύπρο.

Σε διεθνές επίπεδο, η γεωπολιτική αστάθεια παγιώθηκε ως η νέα κανονικότητα. Το Ουκρανικό παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο ως ένας πόλεμος φθοράς αλλά και ως δοκιμασία για την ίδια την Ευρώπη. Το 2026 η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια και την οικονομική αντοχή, στη στρατηγική αυτονομία και στις διατλαντικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλέον την πολυτέλεια της αμφιθυμίας. Η στάση της απέναντι στην Ουκρανία θα καθορίσει τον ρόλο της σε έναν κόσμο που μετακινείται προς πολυπολικές ισορροπίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος βιώνει τις δικές της δοκιμασίες. Το 2025 ενίσχυσε το αίσθημα πολιτικής ρευστότητας στο εσωτερικό. Η κοινωνία εμφανίζεται πιο απαιτητική αλλά και πιο δύσπιστη απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Τα κόμματα δοκιμάζονται, οι παραδοσιακές ισορροπίες αμφισβητούνται και οι βουλετικές εκλογές τον Μάιο του 2026 δείχνουν ότι θα προκαλέσουν μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Η πρόκληση για την Κύπρο δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι θεσμική και στρατηγική. Σε έναν ασταθή κόσμο, η χώρα καλείται πρώτα απ' όλα να είναι αξιόπιστη. Το Κυπριακό έχει μπει σε μια φάση κινητικότητας και οφείλουμε να διανύσουμε το τελευταίο μίλι. Αν ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή, αυτή δεν υπάρχει.

Στην Κύπρο, η συγκυρία προσφέρεται για μια αλλαγή σελίδας. Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προϋπόθεση για σταθερότητα και ασφάλεια σε έναν ασταθή κόσμο. Αποτελεί προϋπόθεση και για οικονομική σταθερότητα.

Το 2026 δεν πρέπει να ξεκινήσει με αυταπάτες αλλά με επίγνωση. Η κληρονομιά του 2025 μάς υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη και η πρόοδος (κοινωνική, οικονομική) δεν είναι αυτόματη. Οι προσδοκίες του νέου έτους θα κριθούν από την ικανότητα –σε Κύπρο και Ευρώπη– να μετατραπεί η αβεβαιότητα σε σχέδιο και η παρούσα ρευστότητα σε ευκαιρία. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της νέας χρονιάς.

Καλή Χρονιά!