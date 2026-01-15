Πότε θα επιλέξετε το καλό;

Όταν απάγεται ο Πρόεδρος στη Βενεζουέλα εκ μέρους της Αμερικής συρόμενος από το κρεβάτι του. Όταν παραδίδονται οι Κούρδοι αγωνιστές στη Συρία στους λαφυραγωγούς του Ισλαμικού Κράτους του Τζολάνι. Και όταν τρίζει το 47ετές σουλτανάτο των μουλάδων στο Ιράν και υπάρχουν πεντακόσιοι νεκροί στους δρόμους. Δεν κολλάω και πολύ σε μια συνηθισμένη ατασθαλία στην Κύπρο, έστω και αν είναι σε κρατικό επίπεδο. Είδαμε πολλές φορές τέτοιες ατασθαλίες και να μην αμφιβάλλετε πως θα τις δούμε πολλές φορές ακόμα. Όσο και αν ρωτάμε πρωτοσέλιδα αν έφαγε ρουσφέτι 300 χιλιάδων ευρώ για να κάνει τελεφερίκ στην Κερύνεια ο άνθρωπος που κάθεται στην καρέκλα του «πρωθυπουργού» στον βορρά, δεν μας απαντά. Τι είναι 300 χιλιάδες ευρώ άλλωστε; Λεφτά για ορεκτικά! Ο Ταγίπ Ερντογάν μετέφερε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε εκείνη την πλευρά. Τι έλεγε στον γιο του στο τηλέφωνο τη μέρα που ξέσπασε το σκάνδαλο; «Μηδένισέ τα, γιε μου, μηδένισέ τα»! Για να βρει έναν τρόπο και να τα ξεφορτωθεί. «Υπάρχουν ακόμα 30 εκατομμύρια ευρώ πατέρα», έλεγε ο γιος του. «Ποιου είναι τα λεφτά, γιε μου;» «Δικά σου, πατέρα»! Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι έξυπνος, απέρριψε αυτές τις συνομιλίες αποκαλώντας τες «μοντάζ». Ύστερα κανόνισε όλους τους αστυνομικούς, τους εισαγγελείς, τους δημοσιογράφους και όλους όσοι διερευνούσαν αυτή την ατασθαλία. Είτε τους φυλάκισε είτε τους απέλυσε.

Με ποιο γεγονός διαφθοράς νομίζετε ότι θα μπορούσατε να μας εκπλήξετε μετά που γίναμε μάρτυρες μιας τέτοιας διαφθοράς; Είδαμε το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων στον νότο. Ο Αναστασιάδης έβγαλε χρήματα στις Σεϋχέλλες; Το αποδείξατε; Το άκουσε με τα αφτιά του ο αγαπητός Ανδρέας Παράσχος και το έγραψε. Και άνοιξε πρωτοφανείς μπελάδες στο κεφάλι του. Κράτος είναι αυτό, κράτος. Κατά τη γνώμη μου, είναι και μέσο πίεσης και τραπέζι φαγητού. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω «είναι ο πιο επικίνδυνος τρομοκράτης». Αν θέλετε, μπορείτε να κρατήσετε εκτός του πλαισίου μερικά από τα 192 κράτη σε αυτό το θέμα.

Αυτή είναι η δημοκρατία. Και δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο ακόμα δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ο λαός τούς εκλέγει και τους βάζει να καθίσουν πάνω από το νερό. Νομίζουν πως είναι άνθρωποι και ύστερα αντιλαμβάνονται ότι είναι τσακάλια. Όταν είναι αργά. Ύστερα άλλες εκλογές. Να έρθουν οι επόμενοι. Πώς έχει η κατάσταση, Ελληνοκύπριε αδελφέ; Ο Ρώσος διπλωμάτης Γιούρι είπε στον Νίκο «θα πληρώσεις το τίμημα για την εχθρική σου στάση κατά της Ρωσίας»; Αυτή η εκδίκηση εμφανίστηκε τη στιγμή που έλαμπε το άστρο το Νίκου; Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ. Και το Watergate της Κύπρου. Έδιωξαν τον καημένο τον Νίξον. Τώρα είναι η σειρά του Νίκου;

Κατά τη γνώμη μου, υπήρχαν πολύ πιο σοβαροί λόγοι από αυτό το βίντεο για να διώξετε τον Νίκο. Όμως, εσείς τους προσπεράσατε. Για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο σημαντικό να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του όταν θα τερμάτιζε τους φακέλους ατασθαλίας του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μήπως αυτό δεν είναι ξεκάθαρα παραχώρηση άδειας στη διαφθορά; Ή η αλλαγή καθηκόντων της δικαστού που αποφάσισε ότι δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε ο στρατιώτης, ο οποίος ήταν μάρτυρας σε διακίνηση ναρκωτικών στον στρατό. Λίγο είναι; Εγώ θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από αυτό το βίντεο το γεγονός ότι ο Χριστοδουλίδης αγκαλιάστηκε με τον Νεντανιάχου που σκότωσε εβδομήντα χιλιάδες στη Γάζα και διέπραξε γενοκτονία και τη χειραψία του υπουργού Εξωτερικών Κόμπου στη Δαμασκό με τον γνωστό τρομοκράτη Τζολάνι. Αν θα αναγκάζατε τον Νίκο σε παραίτηση, τότε έπρεπε να τον αναγκάζατε. Καταλαβαίνουμε, ο Αναστασιάδης ήταν κακός. Και ο Χριστοδουλίδης είναι κακός. Πότε θα βρείτε τον καλό;

Πέρασαν πολλοί πολιτισμοί από αυτό το νησί που έχει ιστορία τεσσάρων χιλιάδων χρόνων. Στο τέλος αυτό το νησί έμεινε σε εμάς. Όμως, φαίνεται πως δεν είμαστε και πολύ του χαϊριού. Αγωνιστήκαμε κατά της αποικιοκρατίας, όμως δεν καταφέραμε να αγωνιστούμε κατά της διαφθοράς. Αν τόσο ο νότος όσο και ο βορράς υποφέρουν από τη διαφθορά, τι να κάνω; Κοιτάω λίγο τη Βενεζουέλα. Κοιτάω λίγο τη Συρία. Κοιτάω λίγο το Ιράν. Κοιτάω και λίγο εμάς. Ίσως ησυχάσω λίγο αν οι ρεπουμπλικάνοι επαναστάτες στην Τεχεράνη πάρουν εκδίκηση για τη Μάσια Αμίνι από τους μουλάδες με τα αραχνιασμένα μυαλά.