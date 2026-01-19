Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Γιατί ο υπόκοσμος νιώθει άτρωτος;

Η άγρια συμπλοκή των δύο εγκληματικών ομάδων το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρνακας, αδιαφορώντας παντελώς για τους εκατοντάδες πολίτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, που βρίσκονταν αμέριμνοι εκεί για την απογευματινή τους βόλτα ή διέρχονταν τον δρόμο με τα αυτοκίνητά τους, αποτελεί ένα ακόμα μήνυμα, της πλήρους αποθράσυνσης των εγκληματικών αυτών στοιχείων.

Το ότι επίσης οι ομάδες αυτές, για να λύσουν τις «διαφορές» τους, δεν δίστασαν να αλληλοκτυπηθούν, με τσεκούρια, ρόπαλα, ακόμα και όπλα, σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, δείχνει το πόσο «υπολογίζουν» και «φοβούνται» την Αστυνομία και αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι αισθάνονται πλέον άτρωτοι και υπεράνω κάθε νόμου και τάξης.

Και αυτό έχει φυσικά την εξήγησή του: Η Αστυνομία μας και γενικότερα οι Αρχές Ασφαλείας έχουν εδώ και χρόνια χάσει πλήρως τον έλεγχο της κατάστασης και κυρίως την μάχη με τον υπόκοσμο και το οργανωμένο έγκλημα. Δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα, που έχουν τη σφραγίδα του υποκόσμου, μένουν περιέργως ανεξιχνίαστα, δολοφόνοι και άλλοι μεγαλοεγκληματίες είτε διαφεύγουν της σύλληψης είτε, ακόμα και αν συλληφθούν, σπανίως τεκμηριώνονται εναντίον τους κατηγορίες για να καταδικαστούν.

Κάποιοι θεωρούν ότι η Αστυνομία μας έχει διαβρωθεί από τον υπόκοσμο. Αυτή όμως είναι μία πολύ σοβαρή κατηγορία η οποία δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς την ύπαρξη στοιχείων και αποδείξεων. Ανεξαρτήτως ωστόσο αυτού είναι πασιφανές και έκδηλο ότι η Αστυνομία μας φοβάται τον υπόκοσμο.

Ενώ κάποια πράγματα είναι γνωστά τοις πάσι, ενώ πίσω από συγκεκριμένα εγκλήματα και εγκληματικές δράσεις υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις, κανείς δεν τολμά να τα αγγίξει.

Ιδιαίτερα ερωτηματικά προκύπτουν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «προστασίας», που -όπως φαίνεται- ήταν και ο λόγος της άγριας συμπλοκής των δύο ομάδων στη Λάρνακα, αλλά είναι και η σοβαρότερη ίσως μορφή εγκλήματος που μαστίζει σήμερα την Κύπρο.

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια υποχρεώνονται από τα κυκλώματα της «προστασίας» να τους καταβάλλουν μεγάλα ποσά για να έχουν «το κεφάλι τους ήσυχο».

Τα κυκλώματα αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά αλλά η Αστυνομία τα αφήνει να δρουν ανενόχλητα. Γιατί, αλήθεια; Μήπως γιατί όσο πληρώνουν οι εκβιαζόμενοι όλα «κυλούν ομαλά» και έχει και η Αστυνομία μας «το κεφάλι της ήσυχο» και δεν χρειάζεται να τρέχει να ανιχνεύσει υποθέσεις εμπρησμών, τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών, ακόμα και δολοφονίες;

Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει και να απαντήσει γιατί μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε να εξαρθρώνεται κάποιο κύκλωμα «προστασίας» και οι πρωταγωνιστές του να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη!