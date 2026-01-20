Εμείς θα ελευθερώσουμε τον εαυτό μας, κανένας άλλος

Δεν ξέρω τι δίδαγμα άντλησε η Κύπρος από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά είναι σημαντικά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Άραγε, νιώθει ασφαλής όπως παλιά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος στηρίζεται στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται πίσω του; Οι ΗΠΑ πούλησαν τους Κούρδους τους οποίους προστάτευαν. Τους πούλησε και το Ισραήλ. Επιπλέον, άναψαν και οι δύο το πράσινο φως στην Τουρκία για να συνθλίψει τους Κούρδους. Και ο Ταγίπ Ερντογάν χτύπησε τους Κούρδους μαζί με τους πλιατσικολόγους του Τζολάνι μόλις πήρε το πράσινο φως το οποίο περίμενε με ανυπομονησία για πολύ καιρό. Οι ψυχασθενείς τζιχαντιστές, με τη στήριξη της Τουρκίας, διέπραξαν μια θηριωδία σε δύο γειτονιές 200 χιλιάδων κατοίκων στο Χαλέπι. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Γκράχαμ φώναξε «δεν θα δεχτώ την επίθεση κατά των Κούρδων συμμάχων μας», όμως ήταν αργά πλέον. Οι ένοπλες κουρδικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το Χαλέπι μετά από τη θηριωδία που διαπράχθηκε. Δεν τέλειωσε στο Χαλέπι η επίθεση των υποστηριζόμενων από την Τουρκία πλιατσικολόγων τζιχαντιστών, επιτέθηκαν και στη Ροζάβα. Θεωρείτο ότι το Ισραήλ προστάτευε τους Κούρδους, όμως δεν είπαν τίποτα ούτε εκείνοι. Όταν έγιναν βίαιες οι συγκρούσεις, ήρθε μια είδηση. Ο ηγέτης των ένοπλων κουρδικών δυνάμεων του YPG, Μαζλούμ Αμπντί, υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Τζολάνι. Αυτός που ανακοίνωσε τη συμφωνία στον κόσμο ήταν ο επικεφαλής της κυβέρνησης στη Δαμασκό Τζολάνι. Ο Μαζλούμ Αμπντί δεν πήγε στη Δαμασκό για την υπογραφή. Δεν πήγε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Αλλά επιτεύχθηκε συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι μια πλήρης παράδοση για την κουρδική κοινότητα στη Συρία. Αποδέχτηκαν να ενωθούν με τον στρατό του Τζολάνι. Θα καταθέσουν τα όπλα στο Κομπάνι. Θα παραδώσουν στον Τζολάνι χιλιάδες τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους που έχουν στα χέρια τους. Νομίζω πως εκπληρώνονται όλοι οι όροι που απαιτούσε η Τουρκία.

Κοιτάξτε κάτω από ποιον τίτλο δημοσίευσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία στην Τουρκία αυτή την είδηση: «Η συριακή κυβέρνηση συνήψε συμφωνία με την τρομοκρατική οργάνωση YPG». Το παράκαναν. Δεν ντρέπονται καθόλου. Αυτή που αποκαλούν «συριακή κυβέρνηση» είναι μια κυβέρνηση επικεφαλής της οποίας είναι ο γνωστός τρομοκράτης Τζολάνι. Και μάλιστα είναι ένας αδίστακτος τρομοκράτης, ο οποίος επικηρύχθηκε εκ μέρους των ΗΠΑ για δέκα εκατομμύρια δολάρια. Ενώ αυτό που αποκαλούν «YPG» είναι οι θρυλικοί Κούρδοι αγωνιστές που νίκησαν τις πλιατσικολόγους συμμορίες του Ισλαμικού Κράτους και τον επικεφαλής τους Τζολάνι στο Κομπάνι πριν 11 χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες. Αυτό είναι ένα από τα πιο παράξενα καμώματα της ιστορίας. Τι κόσμος είναι αυτός; Παραδίδονται τώρα στους ψυχασθενείς σφαγείς τζιχαντιστές τους οποίους γονάτισαν πριν 11 χρόνια και έσωσαν την ανθρωπότητα! Η αντίσταση και η νίκη στο Κομπάνι πέρασαν με χρυσά γράμματα στις σελίδες της Ιστορίας. Τώρα πώς παραδίδονται σε αυτόν τον εχθρό; Από πότε οι φιλειρηνικοί Κούρδοι έγιναν τρομοκράτες και από πότε ο τρομοκράτης Τζολάνι και οι συμμορίες του έγιναν φιλειρηνιστές; Δεν μπορώ να τα χωνέψω καθόλου αυτά. Εσείς, μπορείτε;

Αυτή είναι η μοίρα των κοινωνιών που δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους και πάντα χρειάζονται την ισχυρή προστασία άλλων; Ενώ είναι ο ίδιος ο διάβολος οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που δεν σκέφτονται απολύτως τίποτε άλλο εκτός από τα δικά τους συμφέροντα και δεν διστάζουν να θυσιάσουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα για χάρη αυτών των συμφερόντων, μπορούν να τυγχάνουν εμπιστοσύνης; Ο Τραμπ χορεύει. Χορεύει πάνω στην πλάτη μας. Είναι στην κορυφή του κόσμου και στην πλάτη όλης της ανθρωπότητας. Κάνει το κέφι του. Εγκατέλειψε τα σχέδια επέμβασης στο Ιράν επειδή σταμάτησαν οι εκτελέσεις, λέει. Σάμπως και τον ένοιαζαν οι ανθρώπινες ζωές. Όμως, η ανθρωπότητα φταίει. Μήπως δεν οφείλεται στην αδυναμία της ανθρωπότητας η δύναμη κάθε ληστή;

Στην Τουρκία είχε αρχίσει μια παράλογη «ειρηνευτική διαδικασία» με τους Κούρδους. Και εκείνοι που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ ανάγκασαν τον Ταγίπ Ερντογάν για αυτό έχουν παραδοθεί για τα καλά σε αυτή τη διαδικασία. Σάμπως και γίνεται ειρήνη σε μια χώρα στην οποία υπάρχει τυραννία και εκμηδενίστηκε η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ. Είχαν μετατραπεί σε περιστέρια ειρήνης μέσα σε μια στιγμή εκείνοι στους οποίους δεν ταιριάζει καθόλου να λένε τη λέξη «ειρήνη». Είχαν μπει στη σειρά για να ευχαριστήσουν ακόμα και τον υπ’ αριθμό ένα φασίστα Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Και από την άλλη ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος αγνοεί τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και μια δεκαετία. Και ιδού το θλιβερό τέλος όλων αυτών. Λογαριαζόταν μήπως η παράδοση στους πλιατσικολόγους ψυχασθενείς τζιχαντιστές στη Συρία;

Όσον αφορά εμάς στην Κύπρο. Είδατε το χάλι του κόσμου που έχασε εντελώς το μυαλό του. Δεν υπάρχει κανείς που μπορούμε να εμπιστευτούμε εκτός από τον εαυτό μας! Εμείς θα ελευθερώσουμε τον εαυτό μας, κανένας άλλος δεν θα μας ελευθερώσει!