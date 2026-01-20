Αυτό είναι το έγγραφο με το οποίο οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τα δικαιώματα της Δανίας στη Γροιλανδία -Από το 1916

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, παρότι ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, κι αυτή η επιδίωξη φαίνεται να αντιφάσκει με έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης από το μακρινό 1916.

Στην επιστολή που έστειλε προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, απειλώντας με χρήση βίας στη Γροιλανδία εφόσον δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε μεταξύ άλλων για τη Δανία:

«Γιατί έχουν ούτως ή άλλως "δικαίωμα ιδιοκτησίας"; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, το μόνο που υπάρχει είναι ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και εμείς βάρκες που προσάραξαν εκεί».

Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να αντιφάσκει με έγγραφο που υπέγραψε το 1916 ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λένσινγκ, κι όμως βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το έγγραφο με το οποίο οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν δικαιώματα της Δανίας στη Γροιλανδία

Πρόκειται για έγγραφο που ανέδειξε ο Guardian. Είχε εκδοθεί αφού ΗΠΑ και Δανία είχαν συμφωνήσει ώστε -κατόπιν παραχώρησης αποικιών της Δανίας στις ΗΠΑ- η Δανία να μπορούσε να συνεχίζει να κάνει εμπόριο με τις «Δυτικές Ινδίες», δηλαδή τα νησιά της Καραϊβικής θάλασσας.

«Προχωρώντας σήμερα στην υπογραφή της Σύμβασης σχετικά με την παραχώρηση των Δανικών Δυτικοϊνδικών Νήσων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο κάτωθι υπογεγραμμένος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεόντως εξουσιοδοτημένος από την κυβέρνησή του, έχει την τιμή να δηλώσει ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν θα αντιταχθεί στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της δανικής κυβέρνησης σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Ρόμπερτ Λάνσινγκ. Νέα Υόρκη, 4 Αυγούστου 1916»

Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας επικαλείται λόγους ασφάλειας των ΗΠΑ και του NATO, ωστόσο φαίνεται πως η χώρα του έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα του βασιλείου της Δανίας επί του εδάφους της Γροιλανδίας.

Πηγή: iefimerida.gr