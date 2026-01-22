Η νίκη της τρομοκρατίας τον 21ο αιώνα

Η Τουρκία δεν αγαπά τους Κούρδους. Βλέπει τους Κούρδους όπως έβλεπε ο Χίτλερ τους Εβραίους. Οι Κούρδοι πρέπει να συνθλιβούν. Δεν πρέπει να εμφανιστεί μια εθνική οντότητα. Δεν πρέπει να ζητούν κράτος. Όταν οι βάρβαροι του Ισλαμικού Κράτους περνούσαν στην επίθεση με όλα τα βαριά τους όπλα κατά του Κομπάνι το 2014, ο Ταγίπ Ερντογάν προσευχόταν να νικήσουν. Κάθε μέρα χαιρόταν ότι «έπεσε, πέφτει το Κομπάνι». Δεν έπεσε το Κομπάνι. Οι ηρωικές Κούρδισσες γυναίκες δημιούργησαν έναν θρύλο εκεί. Γονάτισαν τους πλιατσικολόγους του Ισλαμικού Κράτους σε μια πολύ αιματηρή σύγκρουση που θύμιζε τη μάχη του Στάλινγκραντ. Κέρδισαν μια από τις μεγαλύτερες νίκες που έγραψε η Ιστορία. Ύστερα έστησαν ένα τεράστιο άγαλμα που συμβόλιζε τις ηρωικές Κούρδισσες γυναίκες. Εκείνο το άγαλμα γκρεμίστηκε και έσπασε με σφυριά εκ μέρους του Ισλαμικού Κράτους, που επιτέθηκε στην περιοχή την περασμένη βδομάδα και την κατέλαβε. ΕκείνοΙ που στέκονται στο πλευρό αυτών των πλιατσικολόγων δεν τους αποκαλούν «Ισλαμικό Κράτος», τους αποκαλούν «Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ» ή «συριακό στρατό». Όμως, είναι υπολείμματα της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Άλλωστε επικεφαλής τους είναι ο αδίστακτος τρομοκράτης Τζολάνι που αποκαλείται Αχμέτ Σιάρα τώρα. Μέσα στη μέθη της ανατροπής του Μπασιάρ Άσαντ, όλος ο κόσμος αποδέχτηκε ως «νόμιμο κράτος» αυτούς τους σφαγείς, αυτού που καίνε ανθρώπους ζωντανούς και πουλούν τις γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα αλυσοδεμένες. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγαν στον Τζολάνι και του έσφιξαν το χέρι. Ακόμα και η Κύπρος δεν το παρέλειψε αυτό. Άνοιξαν γενναιόδωρα και τα ταμεία στήριξής τους στον Τζολάνι. Αναγνώρισαν το πρώτο τρομοκρατικό κράτος του 21ου αιώνα.

Αφού απέκτησαν αυτή τη νομιμότητα, οι συμμορίες του Τζολάνι πέρασαν σε δράση κατά της κοινότητας των αλεβιτών στη Συρία. Διέπραξαν μια μεγάλη και άγρια σφαγή. Δολοφόνησαν περίπου 1.500 αλεβίτες. Ο κόσμος έκανε τα στραβά μάτια σε αυτό. Όλοι έκλεισαν τα αφτιά τους στις κραυγές των ανθρώπων που δέχτηκαν τη θηριωδία των συμμοριτών.

Μετά από τη γενοκτονία των αλεβιτών, οι ψυχασθενείς πλιατσικολόγοι επιτέθηκαν στον κουρδικό λαό. Και όλες αυτές οι σφαγές και οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη των ΗΠΑ και την ενεργό συμμετοχή της Τουρκίας. Οι ΗΠΑ πρόδωσαν τους Κούρδους τους οποίους είχαν υπό την προστασία τους στην αρχή. Αφού αποκάλεσε την Κύπρο μας «απόστημα», ο Αμερικανός κυβερνήτης της Μέσης Ανατολής Tom Barrack χάραξε τον χάρτη όλων αυτών των επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους. Διηύθυνε τις αιματηρές επιχειρήσεις.

Λένε ψέματα στον κόσμο. Διαδίδουν ότι αντιτίθενται στο Ισλαμικό Κράτος. Όμως, όλοι είναι αγκαλιά με το Ισλαμικό Κράτος! Κοιτάξτε πώς απελευθερώνουν τους φίλους τους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους από το στρατόπεδο στο οποίο κρατούνταν αιχμάλωτοι. Ήταν οι πλιατσικολόγοι του Ισλαμικού Κράτους που πιάστηκαν αιχμάλωτοι εκ μέρους των Κούρδων αγωνιστών. Είχαν έρθει στη Συρία για να χύσουν αίμα από τις τέσσερις μεριές του κόσμου. Κρατούνταν αιχμάλωτοι για πολύ καιρό στο στρατόπεδο εκ μέρους των κουρδικών ενόπλων δυνάμεων και δεν τους δεχόταν κανένα κράτος. Τώρα όμως απελευθερώθηκαν εκ μέρους του στρατού του Ισλαμικού Κράτους του Τζολάνι. Έσπασαν τις πόρτες της φυλακής και έβγαλαν έξω αυτούς τους αδίστακτους τρομοκράτες. Ο κόσμος παρακολούθησε και την απελευθέρωση αυτών των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους.

Γινόμαστε μάρτυρες όλοι μαζί τώρα στην αναγνώριση ενός τρομοκρατικού κράτους εκ μέρους του κόσμου και στην παραγνώριση των εγκλημάτων και της γενοκτονίας που διαπράττει. Είναι μια νέα σελίδα στην Ιστορία. Δεν έμεινε κανείς τον οποίο να μπορούμε να εμπιστευτούμε. Συνέθλιψαν τους γιαζίντι. Κανείς δεν γύρισε να τους κοιτάξει. Συνέθλιψαν τους αλεβίτες. Κανείς δεν γύρισε να τους κοιτάξει. Συνθλίβουν τους Κούρδους. Κανείς δεν γυρίζει να τους κοιτάξει. Σε έναν τέτοιο κόσμο από ποιον ελπίζουμε σε βοήθεια για να μας φέρει λύση και ειρήνη στην Κύπρο; Δεν είναι φυσιολογικός άλλωστε ο άνθρωπος που βρίσκεται επικεφαλής της υπ’ αριθμό ένα υπερδύναμης στον κόσμο, των ΗΠΑ. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη τον νοιάζουν ούτε το διεθνές δίκαιο. Όσον αφορά την Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν μαχαίρωσε πισώπλατα πρώτα τον Άσαντ στον οποίο έλεγε «αδελφέ μου». Άνοιξε δρόμο στο Ισραήλ στη Συρία. Και τώρα, μαζί με τους ψυχασθενείς τζιχαντιστές τους οποίους ανέθρεψε με μισθό 400 δολάρια, προβαίνει σε εκκαθάριση των Κούρδων μετά από τους αλεβίτες. Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία. Μανιακοί διοικούν τον σημερινό κόσμο. Κατά συρροή δολοφόνοι. Περνούμε από μια εποχή που νομιμοποιείται, η τυραννία, η γενοκτονία και το έγκλημα. Δεν υπήρχε φως στην άκρη του τούνελ στην Κύπρο. Δεν υπάρχει και στο τούνελ του κόσμου!