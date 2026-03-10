Κεραυνός για Τεχνητή Νοημοσύνη : Ενίσχυση παραγωγικότητας αλλά και προκλήσεις στην αγορά εργασίας και συνοχή κοινωνιών

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες, εκπαίδευση και επανακατάρτιση, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος προέδρευε της συνάντησης μακροοικονομικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες.

Η Προεδρία του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Eurogroup συναντήθηκαν με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική κατάσταση, καθώς και ένα θεματικό ζήτημα που επέλεξε η Κυπριακή Προεδρία, με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της αγοράς εργασίας της ΕΕ: Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της κοινωνικής συνοχής».

Σε δήλωσή του, ο κ. Κεραυνός είπε ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις «συνεχίζουν να δοκιμάζουν την ανθεκτικότητά μας. Αν και οι οικονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, γεγονός που μας υποχρεώνει να παραμένουμε προσεκτικοί».

Όσον αφορά τη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας στην ΕΕ, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα, θέτει προκλήσεις τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη συνοχή των κοινωνιών. «Για τον λόγο αυτό, είναι ευρέως κατανοητό ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες, εκπαίδευση και επανακατάρτιση», επισήμανε.

Ο Υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, θεσμών και κοινωνικών εταίρων θα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα στηρίξει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την κοινωνική συνοχή.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. «Γι’ αυτό η ΕΕ στηρίζει την υιοθέτησή της με έναν συμπεριληπτικό και υπεύθυνο τρόπο μέσω ενός ευρέος συνόλου πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων αλλαγών που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή στο πλαίσιο του ψηφιακού Omnibus», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα θεμέλια της κοινωνίας. «Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχθούμε και μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαρθρωτικές δημογραφικές προκλήσεις και χαμηλότερη δυνητική ανάπτυξη, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στην παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, τη σημασία αξιοποίησης του «συγκριτικού πλεονεκτήματος» της ΕΕ: το ιδιαίτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. «Είναι επομένως απαραίτητο να επενδύσουμε στη διά βίου μάθηση, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να μπορεί να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), Έστερ Λιντς, είπε ότι «η τεχνολογία δεν απολύει εργαζομένους – οι εργοδότες το κάνουν». Σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ενσωματωθεί στον χώρο εργασίας με διαπραγμάτευση, με καλύτερους μισθούς, ισχυρή προστασία των εργαζομένων και ποιοτικές θέσεις εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν το δίκαιο μερίδιό τους.

Από τη πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της BusinessEurope, Markus J. Beyrer, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να στηρίξει την ανάπτυξη ποιοτικών θέσεων εργασίας, μόνο εάν η ΕΕ δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν και να καινοτομούν με υπεύθυνο τρόπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ