Μουσιούττας: Eπιδιώκουμε την πρόσβαση των νέων σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας

Ως ένα σημαντικό βήμα στην τήρηση της δέσμευσης της Κυπριακής Προεδρίας για την οικοδόμηση μίας κοινωνικά συμπεριληπτικής και ανθεκτικής Ευρώπης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, μετά το πέρας του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), που συνεδρίασε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε την πίστη της Κυπριακής Προεδρίας «ότι στον πυρήνα μίας ισχυρής, ανταγωνιστικής και συνεκτικής Ευρώπης βρίσκεται η ευημερία των πολιτών της», εστιάζοντας την προσοχή των υπουργών των 27 κρατών μελών σε τέσσερις βασικούς τομείς: στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και κατάλληλων δεξιοτήτων για μια σταθερή, ανταγωνιστική και δίκαιη αγορά εργασίας, στην επένδυση στα παιδιά, στον τερματισμό του κύκλου της φτώχειας, και στην οικονομικά προσιτή στέγαση.

Στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2026, οι υπουργοί υπό την Κυπριακή Προεδρία υιοθέτησαν «την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση, η οποία καθορίζει τη στρατηγική για την ενίσχυση των αγορών εργασίας, την εκσυγχρονισμένη κοινωνική προστασία και την προώθηση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης σε όλη την Ένωση».

Παράλληλα, όπως τόνισε ο Υπουργός Εργασίας, υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο η Σύσταση για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων και αναντιστοιχιών των απαραίτητων δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με συντονισμένες πολιτικές κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

«Είχαμε την τιμή να ακούσουμε τον Sir Χριστόφορο Πισσαρίδη, διακεκριμένο Κύπριο νομπελίστα οικονομολόγο, του οποίου η συμβολή εμπλούτισε τη συζήτηση σχετικά με τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές εργασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος θα συμβάλλει στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και ότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, και ιδιαίτερα για τους νέους», τόνισε ο κ. Μουσιούττας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με την σημερινή παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων στο Συμβούλιο σχετικά με το ενισχυμένο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία, «επιδιώκουμε την πρόσβαση των νέων σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας για περισσότερο ανταγωνιστική και συνεκτική Ευρώπη», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στην έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών, σημειώνοντας πως «η παιδική φτώχεια έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία», τονίζοντας ωστόσο ότι η έγκριση των συμπερασμάτων «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συντονισμένη δράση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί θα έχει μία ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον».

Το Συμβούλιο ανέδειξε επίσης την ανάγκη καταπολέμησης του κύκλου της φτώχειας και συζήτησε την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών. «Οι υπηρεσίες αυτές είναι κρίσιμες, όχι μόνο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τη φτώχεια, αλλά και για να αποτραπεί η επιστροφή τους σε ευάλωτες καταστάσεις», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Κλείνοντας τα θέματα της ατζέντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική. για τη βιώσιμη στέγαση, την οποία χαρακτήρισε «προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία», ενώ εξήγησε ότι μετά και την παρουσίαση του πρώτου στο είδος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «εντείνουμε τις συζητήσεις για το θέμα της στέγασης. Η σημερινή συζήτηση αποτέλεσε ευκαιρία για να παρουσιαστούν εμπειρίες από εθνικές πολιτικές, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως σημείωσε, «στόχος είναι να διατηρηθεί η δυναμική και να συμβάλει η σημερινή ανταλλαγή απόψεων στη διαμόρφωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον Ιούνιο». Επιπλέον, σημείωσε ότι στη συνεδρίαση της Δευτέρας, «επισημάνθηκε εκ νέου ότι οι στεγαστικές πολιτικές πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες όπως προκύπτουν και μέσα από τις δημογραφικές αλλαγές. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αύξηση οικιστικού αποθέματος, αλλά και την υιοθέτηση πιο έξυπνων και βιώσιμων προσεγγίσεων στη στέγαση», τόνισε.

Από την πλευρά της η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινωνικά Δικαιώματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, εστίασε στην συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, την οποία και χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ζωντανή».

Όπως τόνισε η Αντιπρόεδρος, «συμφωνήθηκε ότι πρέπει να διασφαλιστούν η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία στα συστήματα αυτόματης παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους της αλγοριθμικής διαχείρισης».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η TN, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της υποστήριξης της χρήσης αλγοριθμικών εργαλείων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα. «Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικών οικονομιών, καινοτομίας και προστασίας των εργαζομένων», σημείωσε.

Συνδέεται σύμφωνα με την Μινζάτου, με τον επερχόμενο Νόμο για την Ποιοτική Εργασία (Quality Jobs Act), όπου εξετάζονται μέτρα όπως το δικαίωμα των εργαζομένων να ενημερώνονται για τη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που παράγονται για αυτούς, τον ανθρώπινο έλεγχο των αυτοματοποιημένων συστημάτων, καθώς και την προώθηση της ηθικής χρήσης αλγοριθμικής διαχείρισης.

Σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη, η Μινζάτου σημείωσε ότι η ΕΕ «επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει την ευημερία των παιδιών και να καταπολεμήσει την παιδική φτώχεια, η οποία δυστυχώς παρουσιάζει αύξηση». Όπως τόνισε, «η παιδική φτώχεια αυξάνεται, παρά τις προσπάθειές μας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα».

Σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος σημείωσε πως «οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες είναι συχνά πιο ευάλωτοι και χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κόστους εργασίας, δημιουργώντας άδικες συνθήκες ανταγωνισμού,» τονίζοντας ότι «η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, ώστε να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και σε μη κινητούς εργαζομένους από τρίτες χώρες, ειδικά σε κλάδους υψηλού κινδύνου όπως η γεωργία, καθώς και τη διευκρίνιση του νομικού πλαισίου, ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις των κανόνων μετανάστευσης και να διασφαλίζεται ο δίκαιος ανταγωνισμός». Όπως τόνισε, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η απόσπαση εργαζομένων δεν χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τους κανόνες μετανάστευσης ή να δημιουργήσει άδικες συνθήκες».

Ερωτώμενος σχετικά με τον κανονισμό 883/2004 που αφορά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι «ο Κανονισμός 883 ταλανίζει την ΕΕ εδώ και περίπου μία δεκαετία», σημειώνοντας ότι 20 συνολικά προεδρίες έφτασαν δύο φορές σχεδόν στο τέλος, ενώ σημείωσε πως από την πλευρά της Κυπριακής Προεδρίας, «η δέσμευση ήταν όσον αφορά τον Κανονισμό, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Ο Υπουργός Εργασίας περιέγραψε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε διμερές επίπεδο με τα κράτη μέλη σε κάθε Συμβούλιο αλλά και συνεχώς εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ που έχει συνεχείς διαβουλεύσεις, ώστε να επιτευχθεί κατά το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, συμφωνία σε έναν και μόνο τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Είναι κάτι που όλοι ευχόμαστε, η υπόσχεση που έχουμε δώσει και θα επαναλάβω είναι ότι θα κάνουμε ως Κυπριακή Προεδρία οτιδήποτε μπορούμε ώστε να καταλήξει σε συμφωνία ο Κανονισμός αυτός, που διευρύνει τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζόμενων. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι την ώρα που θα γίνει η τελική συζήτηση και θα υπάρξει τελική κατάληξη. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, όμως θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ