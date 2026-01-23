Έτσι θα απενεργοποιήσουν τα Ηνωμένα Έθνη

Βλέπετε τη χώρα μας απομονωμένη από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και στον κόσμο; Κάνετε λάθος κύριε. Είμαστε και εμείς εντός και όχι εκτός της νέας τροχιάς στην οποία εισήλθε ο κόσμος. Αυτή είναι μια τροχιά εκφοβισμού και ανομίας. Είναι αναπόφευκτο να επηρεάσουν και εμάς οι εξελίξεις στην περιοχή μας. Εδώ είναι Μέση Ανατολή. Και η διαμόρφωση της κατάστασης στο νησί εξαρτάται πάντα από τις εξελίξεις εδώ. Η Μέση Ανατολή δεν εξαρτάται από εμάς, εμείς εξαρτόμαστε από τη Μέση Ανατολή. Θα δείτε σύντομα το πώς θα μας επηρεάσουν ειδικά τα γεγονότα στη Συρία. Στον κόσμο κυριάρχησε με όλες τις χονδροειδείς διαστάσεις της η ισχύς απέναντι στον ανίσχυρο.

Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Ο Τραμπ σχηματίζει ένα Συμβούλιο Ειρήνης προσπερνώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Μήπως νομίζετε ότι αυτό το Συμβούλιο θα είναι μόνο για την ανοικοδόμηση της Γάζας; Ταυτοχρόνως, θα αντικαταστήσει και τα Ηνωμένα Έθνη που έχουν εκμηδενιστεί. Δεν θα κοιτάει μόνο τη Γάζα, θα κοιτάει όλα τα διεθνή προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο. Θα τα κοιτάει μέσα από έναν ιμπεριαλιστικό φακό που κυρίως θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα συμφέροντα της Αμερικής φυσικά. Ο Τραμπ ξέρει καλά να κατακτά εκ των έσω τα μέρη στον χάρτη τα οποία έχει βάλει στο μάτι, χωρίς να οδηγεί τον αμερικανικό στρατό στο πεδίο. Δηλαδή, δεν θα κάνει όπως ο Χίτλερ, στον οποίο μοιάζει πολύ. Θα πει μόνο «παραδώσου». Όποιος θέλει ας μην παραδοθεί!

Κλαίει ο παγκοσμίως γνωστός τραγουδιστής του κουρδικού κόσμου, Σιβάν Περβέρ. Με δάκρυα απευθύνεται προς την Αμερική: «Μας χρησιμοποίησες και μας πέταξες». Όλοι οι ηγέτες στη Μέση Ανατολή είχαν δει ότι χρησιμοποιούνταν και θα πετάγονταν, όμως ήταν πλέον αργά. Το είδε και ο Σαντάμ. Το είδε και ο Μουμπάρακ. Απευθυνόταν ως εξής στους Κούρδους το 2011 ο ηγέτης της Συρίας Άσαντ που ανατράπηκε πρόσφατα: «Λέμε σε αυτή την ομάδα που βασίζεται στην Αμερική ότι δεν θα σας προστατεύσει η Αμερική. Η Αμερική δεν θα σας βάλει στην καρδιά της ή στην αγκαλιά της. Η Αμερική θα σας βάλει στην τσέπη της και θα είστε μέσο παζαρέματος. Και άρχισε κιόλας προ πολλού το παζάρεμα». Βγήκε αληθινό αυτό που είπε; Βγήκε! Η Αμερική δεν διστάζει καθόλου να θυσιάζει τους φίλους της και να τους πετάει μόλις συμπληρωθεί η περίοδος χρήσης τους. Κατάλαβαν αυτή την πραγματικότητα όσοι ανάμεσά μας συναντιούνται με Αμερικανούς πολιτικούς και διπλωμάτες; Αυτό δεν το ξέρω. Σε αυτό τον κόσμο δεν μπορεί να τύχει εμπιστοσύνης ο λόγος των Αμερικανών, όπως δεν τυγχάνει καθόλου εμπιστοσύνης η φιλία και ο λόγος των Άγγλων. Επιπλέον, εκείνοι έκαναν το μεγαλύτερο κακό και στη δική μας πατρίδα. Και ακόμα το κάνουν. Αν θέλουν τερματίζουν τη διαίρεση του νησιού και την κατοχή. Αν έχουμε καταδικαστεί να ζούμε στη μοιρασμένη πατρίδα μας εδώ και 52 χρόνια, είναι και αυτό δικό τους έργο.

Ο Τραμπ δεν θέλει να θίξει την Τουρκία, την οποία χρησιμοποιεί ως υπεργολάβο του στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα. Αφού προσκάλεσε στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, τόσο τον Ερντογάν όσο και τον Χριστοδουλίδη, φαίνεται άραγε και η Κύπρος στον ορίζοντα; Αν μπει η Κύπρος στην ατζέντα αυτού του Συμβουλίου, θα βγει από την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Και όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για εμάς εκεί μέχρι σήμερα, θα τιναχτούν όλες στον αέρα. Όμως, η ελληνοκυπριακή πλευρά στηρίζει όλο το δίκαιό της στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Στον νότο υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν γι’ αυτή την κατάσταση. Ο Τραμπ κάλεσε και τον Νεντανιάχου σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Ο Ερντογάν είναι ενοχλημένος από την πρόκληση και του Χριστοδουλίδη. Γι’ αυτό δεν απάντησε αμέσως στην πρόσκληση Τραμπ. Τα γεγονότα στη Συρία δείχνουν ότι ο Τραμπ θα σταθεί στο πλευρό του Ερντογάν σε κάθε περίπτωση. Προς το παρόν δεν θα τον θυσιάσει. Δεν θα τον θυσιάσει μέχρι να τελειώσει η υπόθεση του Ιράν. Αλλά δεν έχω καθόλου αμφιβολία ότι μια μέρα θα τον κόψει και θα τον πετάξει και αυτόν μόλις τελειώσει η περίοδος χρήσης του, όπως τον Χόσνι Μουμπάρακ, όπως τον Σαντάμ, όπως τους Κούρδους.

Ναι, απαλλαχτείτε λίγο από τα μικρής κλίμακας δικά μας θέματα εδώ και από τα θέματα που δεν αξίζουν αναφοράς πλέον, σηκώστε το κεφάλι και κοιτάξτε γύρω σας. Εμείς ακόμα αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, όμως ο άνδρας που κάθεται στην κορυφή του κόσμου και χορεύει καθημερινά πάνω στο σβέρκο μας, λέει «δεν αναγνωρίζω το διεθνές δίκαιο». Αν δεν καθίσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας χωρίς να αφήσουμε την πρωτοβουλία στις ξένες δυνάμεις, το έργο μας είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα έχει κανένα καλό για εμάς ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνεργάζεται με τις πιο αιμοβόρες συμμορίες αυτού του αιώνα. Πριν οκτώ χρόνια, στις 22 Ιανουαρίου 2018, είχε επιχειρήσει να βάλει τους εδώ φανατικούς του να μας πετροβολήσουν και να μας λιντσάρουν. Δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα και από εδώ και στο εξής, μόνο χειρότερα θα είναι…