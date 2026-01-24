Διεθνείς και ντόπιες φαιδρότητες

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

• Παρότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνισε πως τα Βραβεία Νόμπελ ούτε χαρίζονται ούτε μεταβιβάζονται, εντούτοις η προσφάτως βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, το χάρισε στον Τραμπ, λέγοντας ότι η ίδια «δεν το αξίζει»! Ε, αφού δεν το αξίζει, ας ανακαλέσουν τη βράβευσή της και να το απονείμουν σε κάποιαν άλλη προσωπικότητα, οπόταν θα μείνουν τζαι οι δκυο -Ματσάδο και Τραμπ- χάσκοντας!

• Άμπα τζαι τούτος ο ττακκουρημένος ο Τραμπ(ούκος) είναι κατά βάθος…κρυπτοκομμουνιστής; Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ο έρωτάς τους με τον άλλο βλαμμένον -τον πρώην κομμουνιστή Πούτιν- αφού ολοφάνερα και τους δύο τούς εκφράζει το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο»;!

• Μιλώντας για τα Νόμπελ, θυμήθηκα τα Ig Nobel Prizes, γνωστά και ως Βραβεία αντι-Νόμπελ. Το «Ig» προέρχεται από τη λέξη «ignoble» (ανάξιο, ευτελές). Πρόκειται για μια παρωδία των Βραβείων Νόμπελ, που απονέμονται για να τιμήσουν ασήμαντα επιτεύγματα στην επιστημονική έρευνα, που «πρώτα κάνουν τους ανθρώπους να γελούν και μετά να σκεφτούν». Συνοδεύονται μάλιστα με χρηματικό έπαθλο 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ζιμπάμπουε, που με τον αστρονομικό πληθωρισμό της χώρας αυτής δεν αξίζουν… μιαν μπακκίρα! Πάντως αν προνοούν και βράβευση των επιτευγμάτων που κάνουν τους ανθρώπους «να κλαίνε και μετά να τραβούν τα μαλλοτζιέφαλά τους», ένα τέτοιο βραβείο αξίζει να απονεμηθεί στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, για την εφεύρεσή του να μας μπαξιώσει για ΠτΔ έναν κρυπτοΕΛΑΜίτη, «πο’ ξω κούκλο - που μέσα πανούκλο»!

• Αρφούιν μου…μα ο Λακκοτρύπης εν 'νεν' δικός σας;!

• Πανικοβλημένη λόγω του videogate, η Προεδρίνα απειλεί με ένδικα μέσα την επαρχιακή γραμματέα Λεμεσού του Κινήματος «Άλμα», Νικολέτα Τσικκίνη, επειδή η τελευταία στις αναρτήσεις της την αποκαλεί «Τζυράν»! Να αποδώσουμε την ενέργειά της σε σνομπάρισμα της κυπριακής διαλέκτου ή σε αλλεργία στην κριτική; Όποιος και αν είναι ο λόγος, η Πρώτη Τζυρά καλά κάμνει να καλμάρει τζαι να κάτσει τη μάππα χαμαί… ουπς, συγγνώμη… η Πρώτη Κυρία, να ηρεμήσει και να καθίσει την μπάλα χάμω!

• «Αρχή άνδρα δείκνυσι», έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, με τους αρχαίους Κυπρίους να συμπληρώνουν «τη δε γυνή φαλλάρει»!

• «Τα τσιεκκούθκια του Χριστόφκια, τζαι τα τσιεκκούθκια του Χριστόφκια», η μόνιμη επωδός των ανακτόρων και αυλοκολάκων, μετά το videogate. Μα ακόμη και αν οι προηγούμενοι, ή μάλλον… οι προ-προηγούμενοι, έκλεψαν «εκατόν», νομιμοποιούνται οι νυν να κλέψουν έστω και «ένα»;!

• Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, βάζει, λέει, το χέρι στη φωτιά σε ό,τι αφορά την τιμιότητα του Προέδρου. Μα αν αρνηθείς, Βίκτωρά μου, να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για τον ευεργέτη σου, στο τέλος του μηνός, άμα το βάλεις μες στην πούγκαν… εν θα ‘σhει μπακκίρα μέσα!

• «Συνειδητή επιλογή προσφοράς υπήρξε η συμμετοχή μου στην κυβέρνηση»! Τάδε έφη, κατά την αποχώρησή του από τα ανάκτορα, ο σύγαμπρος του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Συγγνώμη, μα έμεινε κανένα μήναν απκιέρωτος; Με το θράσος που τον διακατέχει, μην παραξενευτείτε να μας πει πως… του χρωστούμε τζιόλας! Άλλωστε, δεν θα πρωτοτυπούσε, αφού…εξαναείπαν μας το!

• Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, οι πρωταγωνιστές του videogate, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού ζεύγους, θα ήταν ήδη υπόδικοι…

• ΠτΔ: «Οι αλλοδαποί που παρανομούν θα συλλαμβάνονται, θα απελαύνονται αμέσως από τη χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list για να μην μπορούν να επανέλθουν». Γιατί μόνον οι αλλοδαποί; Οι δικοί μας εξαιρούνται; Αν, για παράδειγμα, παρανομήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας -όπως όντως αποκαλύφθηκε πρόσφατα με το videogate- δεν θα πρέπει να συλληφθεί, να απελαθεί στη Γεροσhήπου και να τοποθετθεί στο stop list για να μην μπορεί να επανέλθει μέσω της σήραγηγας που συνδέει την Πάφο… με την Κύπρο;!

• Βάλλοντας άπου ρέξει με την κυβέρνηση στις φαιδρότητες, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε όπως εντάξει στα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής «ικετευτικούς ύμνους συνδεδεμένους με το κυπριακό πρόβλημα»! Δηλαδή, τωρά τζαι να πάει, τη Μεγάλη Παρασκευή θα στολίζουν… δύο Επιτάφιους; Έναν για τον Χριστό και έναν για τη Διζωνική Ομοσπονδία;!