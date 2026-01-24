Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες σε ισχύ μέχρι το απόγευμα

Σε ισχύ παραμένει και σήμερα Σάββατο κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες που εξέδωσε χθες το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η διαταραχή που επηρεάζει το νησί με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τέθηκε σε ισχύ από τις 10 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

«Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 με 55 χιλιοστών ανά ώρα», αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

