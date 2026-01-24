Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι - Η Πυροσβεστική σε επιφυλακή (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πλημμύρισαν δρόμοι, ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές για παροχή συνδρομής.

Σε περιστατικά πλημμυρών οικιών σε τρεις επαρχίες ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι τις 06:00 σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Διαβάστε επίσης: 

Όπως ανέφερε, στη Λευκωσία καταγράφηκαν τέσσερις κλήσεις που αφορούσαν συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγεια. Στη Λάρνακα σημειώθηκαν δύο περιστατικά, που αφορούσαν συσσώρευση νερού σε υποστατικό καθώς και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων. Δύο κλήσεις δέχθηκε και η επαρχία Αμμοχώστου για πλημμυρισμένα υποστατικά και υπόγεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πλημμύρισαν δρόμοι, ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές για παροχή συνδρομής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν καταγράφηκαν κλήσεις, ενώ τα φαινόμενα φαίνεται να είναι περιορισμένα, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες αναφορές.

Tags

κακοκαιρία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα