Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι - Η Πυροσβεστική σε επιφυλακή (βίντεο)

Σε περιστατικά πλημμυρών οικιών σε τρεις επαρχίες ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι τις 06:00 σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως ανέφερε, στη Λευκωσία καταγράφηκαν τέσσερις κλήσεις που αφορούσαν συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγεια. Στη Λάρνακα σημειώθηκαν δύο περιστατικά, που αφορούσαν συσσώρευση νερού σε υποστατικό καθώς και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων. Δύο κλήσεις δέχθηκε και η επαρχία Αμμοχώστου για πλημμυρισμένα υποστατικά και υπόγεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πλημμύρισαν δρόμοι, ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές για παροχή συνδρομής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν καταγράφηκαν κλήσεις, ενώ τα φαινόμενα φαίνεται να είναι περιορισμένα, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες αναφορές.