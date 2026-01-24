Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Σε Γερμανία και Ιαπωνία επεκτάθηκαν οι έρευνες για τους αερόσακους takata

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Οι ποινικές ανακρίσεις για τους θανάτους του Κυριάκου και της Στυλιανής βρίσκονται σε εξέλιξη από την ημέρα που σημειώθηκαν τα τροχαία, δηλαδή από τις 24/1/2023 και 21/10/2024, αντίστοιχα. Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, τον περασμένο Ιούλιο διεύρυνε τόσο το πεδίο των ερευνών όσο και τον κατάλογο των υπόπτων.

Σε Ιαπωνία και Γερμανία επεκτάθηκαν οι ποινικές ανακρίσεις που αφορούν τους φονικούς αερόσακους takata. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ζητήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία των BMW, η οποία εδρεύει στη Γερμανία, καθώς και από την κατασκευάστρια εταιρεία των ΤΟΥΟΤΑ, με έδρα την Ιαπωνία, να ενημερώσουν γραπτώς εάν και πότε είχαν πληροφορήσει τις αντιπροσωπείες τους στην Κύπρο, αφενός, για την επικινδυνότητα των αερόσακων takata και αφετέρου, για το ποια οχήματα που βρίσκονται στην Κύπρο φέρουν τους συγκεκριμένους επικίνδυνους αερόσακους και χρήζουν αντικατάστασης. Η εν λόγω ενημέρωση θεωρείται κομβικής σημασίας σε ό,τι αφορά την απόδοση ποινι...

TAKATA

