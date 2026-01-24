Δήμος Λεμεσός: Προωθεί την δημιουργία πάρκινγκ κάτω από σχολεία

Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε και σε πρόσφατη συνάντηση του δημάρχου Λεμεσού με την υπουργό Παιδείας, με την κ. Μιχαηλίδου να βλέπει θετικά το αίτημα και τον δήμο να προχωρεί, σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου, στις ανάλογες μελέτες για να καταρτιστεί το πλάνο υλοποίησης.

Λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης αναζητεί ο Δήμος Λεμεσού, προκειμένου τόσο να αυξήσει την εμπορικότητα του κέντρου όσο και να μπορέσει να υλοποιήσει και τα διάφορα σχέδια ανάπλασης διαφόρων οδ...

