Αν του πουν «πούλα τη μάνα της Κύπρου» θα την πουλήσει



Τι συμβαίνει; Τι έκπληξη είναι αυτή; Ο Τουφάν Έρχιουρμαν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ποιου ιδέα είναι αυτή; Του Τουφάν; Της Άγκυρας; Μήπως μπορεί ο Τουφάν να πάει σε μια τέτοια συνάντηση χωρίς να αποφασίσει η Άγκυρα ή χωρίς να είναι ενήμερη; Τι έχει, τι έγινε και ξαφνικά λήφθηκε μια τέτοια απόφαση; Μήπως θα εξηγήσει τημεθοδολογία του στον Γκουτέρες; Δεν μπόρεσε να την εξηγήσει στην Ολγκίν και θα την εξηγήσει σε αυτόν; Νοιάζει και πολύ η Κύπρος τον Γκουτέρες, ο οποίος τώρα βρίσκεται μέσα σε πανικό για να παρεμποδίσει έναν πιθανό πόλεμο στο Ιράν; Επιπλέον, είμαι βέβαιος ότι είναι και αυτός συγχυσμένος πολύ με αυτό το ζήτημα του Epstein, όπως όλοι. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς, έτσι δεν είναι; Στους φακέλους του Epstein δεν γίνεται αναφορά στο όνομα κανενός από τους Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ. Ο πονηρός Epstein, ο οποίος κατάφερε να βάλει στη λίστα του τον Noam Chomsky, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στους Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ! Ο Chomsky είναι αθώος. Δεν φταίει σε απολύτως τίποτα. Τώρα είναι σε ηλικία 97 χρόνων και πέρασε μια οδυνηρή παράλυση πριν δύο χρόνια. Είναι ένας από τους γνωστούς διανοούμενους της εποχής μας. Και ένας διανοούμενος που στάθηκε απέναντι σε κάθε είδους κακό. Για αυτό δεν τον αγαπούν πολύ οι κυβερνήσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος Εβραίος, αντιτίθεται σε αυτά που κάνει το Ισραήλ. Όλοι ήταν περίεργοι πώς αναμείχθηκε με τον Epstein και έκανε μια δήλωση η γυναίκα του, η Βαλέρια. Ο Epstein εμφανίστηκε μπροστά τους ως ένα άτομο που έδινε σημασία στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Έφαγαν μαζί του σε κάποια μέρη, όμως δεν πήγαν ποτέ στο καταγώγιό του που βρισκόταν σε εκείνο το νησί. Ύστερα έμαθαν πόσο απεχθή πράγματα έκανε ο Epstein. Το ζεύγος Chomsky απολογείται στα θύματα για αυτή την παγίδα στην οποία έπεσαν. Αναφέρουν ότι ήταν μεγάλο λάθος να κτίσουν σχέση μαζί του χωρίς να το ερευνήσουν.

Φαίνεται ότι θα απασχολούν τον κόσμο για ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα η θηριωδία και οι διαστροφές Epstein που έχουν μπόλικες κοσμικές πτυχές. Ιδού η τελευταία είδηση στην εφημερίδα Daily Mirror: Κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής τελετής, λέει, ο Epstein διέταξε να καεί και να δολοφονηθεί ένα ξένο κορίτσι! Είμαι περίεργος, κατά τη διάρκεια εκείνης της «τελετής» ήταν εκεί ο Τραμπ και οι Κλίντον; Οι Κλίντον κλήθηκαν για κατάθεση αλλά ο Τραμπ ακόμα δεν κλήθηκε. Αν εκείνοι που τα έκαναν αυτά ήταν συνηθισμένα άτομα και όχι «επίλεκτα πρόσωπα» θα είχαν συλληφθεί προ πολλού και θα οδηγούνταν στο κελί. Στην Τουρκία υπάρχουν 104 αγνοούμενα παιδιά. Έχει ένα σκέλος και στην Τουρκία η υπόθεση Epstein. Τώρα όλοι ρωτούν: «Είναι και αυτά τα παιδιά θύματα του Epstein;»

Λέτε «άστε τα και ας κοιτάξουμε τη δουλειά μας»; Τότε ας την κοιτάξουμε. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Μήπως πηγαίνει επειδή η Ολγκίν δεν προτίθεται να έρθει ξανά; Εϊναι βλάκας ο Γκουτέρες; Δεν ξέρει ότι η πολιτική βούληση ανήκει στην Άγκυρα και όχι στον Τουφάν; Δηλαδή, πρέπει και αυτό να του το εξηγήσω εγώ; Εδώ είναι Κύπρος. Η διαμετακομιστική γέφυρα της Μέσης Ανατολής. Ένα νησί μοιρασμένο στα δυο εδώ και 52 χρόνια. Στον βορρά υπάρχουν σαράντα χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, το Ισραήλ και η Γαλλία εγκαταστάθηκαν στον νότο. Όμως, τι μου είχε πει η Ολγκίν; «Πηγαίνω στον βορρά, όλοι είναι ευχαριστημένοι από την κατάστασή τους. Περνώ στον νότο, όλοι είναι ικανοποιημένοι». Για αυτό ρώτησε: «Τότε ποιο είναι το πρόβλημα;» Να ρωτήσω και εγώ εσάς: «Ποιο είναι το πρόβλημα;»

Νομίζω ότι πολύ λίγοι νοιάζονται για το γεγονός ότι το νησί είναι μοιρασμένο και μετατράπηκε σε βαρέλι με μπαρούτι αυτή τη στιγμή. Οι Βρετανοί έφεραν τα F35 τους στο Ακρωτήρι. Ποιος νοιάζεται; Αν η Άγκυρα έστειλε τον Τουφάν στη Νέα Υόρκη τι επιθυμεί από αυτό; Όπως έγινε και κατά την περίοδο Τατάρ, κατάφερε και τώρα να φράξει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων. Τίναξε στον αέρα την πενταμερή διάσκεψη. Ο Τραμπ είναι πολύ ευχαριστημένος από την Άγκυρα, επειδή πήρε τη Συρία από τα χέρια του Άσαντ και την παρέδωσε στο Ισραήλ. Ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν υπάρχει μια θερμή φιλία που δεν θα είναι και πολύ για το καλό μας εδώ στην Κύπρο. Ο άνθρωπος ακόμα κυβερνά τον κόσμο, όσο και αν αποκαλύφθηκαν οι διαστροφές του στο καταγώγιο του Epstein. Αν του πουν «πούλα τη μάνα της Κύπρου» θα την πουλήσει!

Για ποιο πράγμα εκπλήττομαι; Αν ήταν κβαντική θεωρία, ας πάει στα κομμάτια. Όμως, αξίζει να πας σε τόσο μακρινό ταξίδι για να εξηγήσεις τη μεθοδολογία;