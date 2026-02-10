Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρός 34χρονος στην Πάφο - Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία Πάφου, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Νεαρός Ελληνοκύπριος έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο στην Πάφο αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον 34χρονο παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, διασώστες και νοσηλευτές, ο νεαρός απεβίωσε.

Σε εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία Πάφου, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου θα διαπιστωθούν μετά την διενέργεια της νεκροτομής.

