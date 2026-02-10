Εν αναμονή του πορίσματος για τη Γεωργία που απεβίωσε μετά από επέμβαση στο Γ. Ν Λάρνακας

Τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί ο ΟΚΥπΥ αναφορικά με την εγκεφαλική αιμορραγία που έπαθε η άτυχη 42χρονη Γεωργία Χριστοφή στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, η οποία τελικά απεβίωσε την περασμένη Κυριακή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, δήλωσε ότι τις προσεχείς μέρες ο ερευνών λειτουργός που διορίστηκε για να διερευνήσει το περιστατικό αναμένεται να ολοκληρώσει το πόρισμά του και θα ενημερώσει τον οργανισμό για τα ευρήματά του. Όπως είπε, έγινε η πρώτη καταγραφή των γεγονότων και ακολούθησε, βάσει των εσωτερικών κανονισμών, πιο λεπτομερής καταγραφή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. «Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας πιστεύεται ότι θα ολοκληρωθεί η έρευνα και εάν κριθεί ότι προκύπτουν οποιαδήποτε θέματα, είτε αυτά είναι πειθαρχικά, είτε είναι ποινικά, θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες», σημείωσε ο κ. Χαριλάου. Τα ευρήματα της έρευνας που διενεργεί ο ΟΚΥπΥ αναμένει και ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος με τη σειρά του δήλωσε ότι μετά την καταγγελία που έγινε στο υπουργείο του τον περασμένο Ιανουάριο εκ μέρους της οικογένειας της 42χρονης, η καταγγελία διαβιβάστηκε, με τη μορφή του κατεπείγοντος, στον ΟΚΥπΥ για σκοπούς διερεύνησης. Την ίδια ώρα, αναμένεται και το πόρισμα της νεκροτομής επί της σορού της 42χρονης.

Η θέση της Αστυνομίας

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔ Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου δήλωσε ότι το Τμήμα Μικροπαραβάσεων διερευνά τις συνθήκες περίθαλψης της 42χρονης, και πως μετά την καταγγελία της οικογένειάς της, σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που χειρίστηκε την περίπτωσή της, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξαν παραλείψεις ή αμέλεια. Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι «κατά την περίθαλψή της φαίνεται ότι η γυναίκα προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι». Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η 42χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση υστερεκτομής. Στις 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς της, η ασθενής φέρεται να ζήτησε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μην της αφαιρεθεί ο καθετήρας, επικαλούμενη αδυναμία μετακίνησης λόγω της κατάστασής της. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι οικείοι της, το αίτημά της δεν εισακούστηκε. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια, η 42χρονη ενημέρωσε συγγενικά της πρόσωπα ότι προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια χτυπώντας το κουδούνι, προκειμένου να μεταβεί στην τουαλέτα, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, φέρεται να σηκώθηκε μόνη της, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της στο πάτωμα.