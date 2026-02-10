Κένυα: Νερό από ξεραμένη γη

Ένας νεαρός Κενυάτης Τουρκάνα (κένυας) πίνει νερό που έχει μαζέψει από ένα πηγάδι σκαμμένο σε μια ξεραμένη λεκάνη νερού στο χωριό Λόπιι, στην Ανατολική Τουρκάνα της Κένυας, στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Το World Vision Kenya, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και με την Εθνική και Κομητειακή Κυβέρνηση της Τουρκάνα, παρέχει σωτήρια επισιτιστική βοήθεια για τον μετριασμό των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης ξηρασίας, παρέχοντας έγκαιρη πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα σε περίπου 51.150 άτομα (8.525 νοικοκυριά). Η ξηρασία στην Κένυα, ιδίως σε άνυδρες και ημιάνυδρες κομητείες, παραμένει σοβαρή, με παρατεταμένες βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου που προκαλούν επισιτιστική ανασφάλεια, λειψυδρία και απώλειες ζωικού κεφαλαίου, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για συνεχή υποστήριξη. EPA/DANIEL IRUNGU

