Πώς σβήνεις το Check Engine χωρίς να πας στο συνεργείο - Τι πρέπει να κάνεις

Το λαμπάκι του κινητήρα, γνωστό και ως λυχνία σφάλματος κινητήρα, ενεργοποιείται για να ενημερώσει για σφάλματα και μη ομαλή λειτουργία στο σύστημα κίνησης. Όταν είναι κόκκινο υποδεικνύει σοβαρό σφάλμα που απαιτεί την άμεση ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ενώ όταν είναι κίτρινο δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μπορείτε να συνεχίσετε την πορεία σας, αν και συνιστάται να περάσετε μια βόλτα από το συνεργείο.

Ορισμένες φορές η λυχνία Check Engine τίθεται σε λειτουργία χωρίς εμφανή συμπτώματα κατά την οδήγηση, επειδή υπήρξε σφάλμα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να απενεργοποιηθεί με τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος απενεργοποίησης της συγκεκριμένης λυχνίας είναι η χρήση ενός διαγνωστικού μηχανήματος OBD-II. Συνδέουμε το διαγνωστικό στη θύρα που βρίσκεται κάτω από την κολόνα του τιμονιού, ενεργοποιούμε την ανάφλεξη χωρίς να εκκινήσουμε τον κινητήρα και το διαγνωστικό θα παρουσιάσει όλους τους κωδικούς σφάλματος. Καταγράψτε τους και εντοπίστε αυτόν που αντιστοιχεί στη λυχνία ελέγχου του κινητήρα. Εάν η βλάβη είναι προσωρινή, η λυχνία θα πρέπει να σβήσει κατά την επανεκκίνηση.

Εάν ωστόσο δεν διαθέτετε το κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο ή η μετάβαση σε ένα συνεργείο δεν είναι εφικτή, υπάρχουν τρεις ακόμα τρόποι για να επαναφέρετε τη μονάδα ελέγχου μόνοι σας.

Ο πιο κλασικός τρόπος είναι κάνοντας hard reset αποσυνδέοντας τη μπαταρία. Διακόπτοντας την τροφοδοσία, ο υπολογιστής "ξεχνά" τους προσωρινούς κωδικούς και έτσι στην επόμενη εκκίνηση το λαμπάκι έχει συνήθως σβήσει. Για να την πραγματοποιήσετε:

παρκάρετε το αυτοκίνητο και σβήστε τον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόχειρο τον κωδικό του ραδιοφώνου (θα είναι κλειδωμένος όταν αφαιρεθεί η μπαταρία).

ανοίξτε το καπό και εντοπίστε την μπαταρία.

χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κλειδί, αποσυνδέστε μόνο τον αρνητικό (μαύρο/-) ακροδέκτη (η αποσύνδεση του αρνητικού ακροδέκτη αποτρέπει τυχαία βραχυκυκλώματα με το αμάξωμα του οχήματος).

περιμένετε 15 έως 30 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στους πυκνωτές της μονάδας ελέγχου να αποφορτιστούν πλήρως.

επανασυνδέστε τον ακροδέκτη και σφίξτε τον καλά. Όταν ξεκινήσετε τον κινητήρα, η λυχνία πιθανότατα θα έχει σβήσει.

Ο δεύτερος τρόπος προυποθέτει μονάχα την ύπαρξη του κλειδιού. Ορισμένοι κατασκευαστές προγραμματίζουν την ECU να επαναφέρεται αυτόματα μετά από μια συγκεκριμένη ακολουθία του κλειδιού ανάφλεξης. Δεν λειτουργεί σε όλα τα μοντέλα, αλλά είναι ασφαλές να το δοκιμάσετε.

εισάγετε το κλειδί και γυρίστε το στη θέση ανάφλεξης (χωρίς να ξεκινήσετε τον κινητήρα, ίσα-ίσα για να ανάψουν τα φώτα του ταμπλό).

κρατήστε το έτσι για 2 δευτερόλεπτα και σβήστε το.

επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία 3 ή 4 φορές.

ξεκινήστε τον κινητήρα κανονικά και ελέγξτε την προειδοποιητική λυχνία.

Ο τελευταίος και πιο φυσικός τρόπος απαιτεί μονάχα την οδήγηση του αυτοκινήτου. Η ECU είναι προγραμματισμένη να εκτελεί "αυτοδιάγνωση" ενώ οδηγείτε. Εάν, μετά την επισκευή της βλάβης, οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε διάφορες συνθήκες (πόλη και αυτοκινητόδρομο) για περίπου 50 έως 100 χλμ., το σύστημα θα ανιχνεύσει ότι οι παράμετροι είναι σωστές και θα σβήσει αυτόματα την προειδοποιητική λυχνία.

