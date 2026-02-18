Είμαστε για τα καρναβάλια, εμείς οι Λεμεσιανοί

Μπορεί κάθε γωνιά της Κύπρου να γέμισε με καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, αφού είναι η ειδικότητά μας η ζήλια σε αυτό τον τόπο, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτοί που πραγματικά είναι για τα καρναβάλια, είμαστε εμείς οι Λεμεσιανοί. Συνηθίσαμε να λέμε τη φράση αυτή με αρνητικό πρόσημο, αλλά όντως στη Λεμεσό, η πλειοψηφία τουλάχιστον, ζει και αναπνέει για το Λεμεσιανό καρναβάλι. Ακόμα και φέτος που ο καιρός κάνει διάφορα τερτίπια μέχρι τώρα, χιλιάδες κόσμου καρναβαλίζονται απτόητοι στους δρόμους και τις πλατείες της Λεμεσού, δείχνοντας ότι υπάρχει εκείνο το ξεχωριστό Λεμεσιανό ταμπεραμέντο που έχει μέσα στο DNA του το καρναβάλι και τη διασκέδαση.

Υπάρχει βέβαια και αυτή η μερίδα κόσμου που αρέσκεται πάντα να είναι μίζερη και να ζει υπό μια συνεχή διαμαρτυρία. Εκείνος ο κόσμος που όχι απλά δεν του αρέσει το καρναβάλι και δεν συμμετέχει, αλλά θυμώνει που οι υπόλοιποι καρναβαλίζονται. Θυμώνει λέει γιατί ξοδεύει λεφτά ο δήμος, θυμώνει γιατί κάνουν φασαρία, θυμώνει με τα πάντα, ενώ τελευταία μας προέκυψαν ξανά και διάφοροι θρησκόληπτοι που εξεγείρονται κατά τον άπιστων καρναβαλιστών. Το είπαμε ξανά, το καρναβάλι Λεμεσού δεν είναι «ένα πανηγύρι», ούτε μερικές ώρες μιας Κυριακής. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, δεν είναι μόνο για τους «πελλούς», δεν είναι μόνο για «όσους ζουν στον κόσμο τους». Επίσης, στο καρναβάλι συμμετέχει κόσμος από όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις, σπάζοντας και μερικά ταμπού. Δηλαδή… τα διάφορα κακεντρεχή σχόλια του τύπου «δεν βγαίνουμε στους δρόμους για τίποτα, αλλά μόνο για τα καρναβάλια» δεν μπορούν να αποτελούν παρά μόνο μερικές ξενέρωτες φωνές που δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα του τι γίνεται στη Λεμεσό από την Τσικνοπέμπτη και μετά. Φωνές που αγνοούν μεταξύ άλλων και την τεράστια οικονομικά ένεση που δίνει σε όλους τους τομείς της πόλης το καρναβάλι. Από τους χώρους εστίασης και τα ξενοδοχεία, μέχρι τους ραφτάδες και τους μουσικούς.

Από το Λεμεσιανό καρναβάλι αν κάτι δεν λείπει είναι το συναίσθημα, από αυτό έχουμε μπόλικο. Μαζί με αυτό όμως χρειάζεται και ο επαγγελματισμός. Θέλουμε να δούμε ξανά ωραία εντυπωσιακά άρματα με κατασκευές που να ξεχωρίζουν, μαζί πλάι πλάι με ιστορικές κατασκευές και δημιουργούς που έχουν τη δική τους ιστορία. Να δούμε στολές ξεχωριστές, με φαντασία και όχι φτηνιάρικες επιλογές από τη μαζική παραγωγή των κινεζικών εργοστασίων.

Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και παρά την επιτυχία του, το Λεμεσιανό καρναβάλι έχει ακόμα πολλά περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερο, προστατεύοντας τις παραδόσεις και την κουλτούρα του, η οποία πάει να αλλάξει προς το κακό. Ευτυχώς η σάτιρα σιγά σιγά επιστρέφει στο καρναβάλι αλλά θέλει ακόμα δρόμο, οι κανταδόροι αυξάνονται -για να είμαστε ειλικρινείς λόγο της εμπλοκής και επαγγελματιών μουσικών- ακούγονται λίγο καλύτερα όμως θέλουμε επιτέλους να γραφούν και καινούργια τραγούδια που να μπορέσουν να σταθούν μαζί με τα παλιά εμβληματικά. Επιτέλους κάποιος ασχολήθηκε λίγο και με τα σπρέι, που χωρίς κανένα λόγο κάνουν τόση ζημιά, με την ελπίδα να επιστρέψει πίσω εκείνος ο ωραίος χρωματιστός χαρτοπόλεμος. Μικρές αλλαγές που όμως έχουν τη σημασία τους και ελπίζουμε να συνεχίσουν για να μπορούμε όλοι οι Λεμεσιανοί να συνεχίσουμε να αγαπάμε το καρναβάλι με το ίδιο πάθος και τρέλα!