H σχέση μεταξύ ευφυΐας και ακροδεξιάς ιδεολογίας

Όπως είναι σε όλους γνωστό, το ΕΛΑΜ ακολουθεί μια σκληρή, εθνικιστική γραμμή στο Κυπριακό, απορρίπτοντας τη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και τάσσεται υπέρ της λύσης ενός ενιαίου κράτους. Εν ολίγοις, το ακροδεξιό κόμμα επιδιώκει την απομάκρυνση από το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και προκρίνει μια λύση που θεωρεί ότι κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, χωρίς δικοινοτικούς διαχωρισμούς.

Για να έχει, όμως, νόημα μια εισήγηση για λύση του Κυπριακού πρέπει να υπάρχουν κάποιες, έστω κι αμυδρές, ελπίδες για τελική λύση του προβλήματος. Με λίγα λόγια, πρέπει η προτεινόμενη λύση να είναι εφικτή, να έχει σχέση, έστω απομακρυσμένη, με τη ρεαλπολιτίκ ή λογική. Ποιος, όμως, σώφρων Κύπριος πιστεύει ότι η Τουρκία θα κάνει στροφή από τη λύση δύο κρατών που επιδιώκει τώρα και να παραδώσει τη διοίκηση της Κύπρου αποκλειστικά στους Ελληνοκυπρίους και μάλιστα χωρίς εγγυήσεις (!), σε μια κατάσταση που θα ισχύει -όπως μας υπενθυμίζει το ΕΛΑΜ - η αρχή «ένας άνθρωπος, μία ψήφος»; Το σαφές υπονοούμενο είναι ότι η τελική λύση που οραματίζεται το δημιούργημα της Χρυσής Αυγής είναι η ένωση. Ποτέ, κανένα κράτος, κανένας οργανισμός, καμιά ξένη προσωπικότητα δεν έκανε νύξη για μια τέτοια λύση.

Όταν το ΕΛΑΜ μιλά για την απελευθέρωση των κατεχομένων έχει κατά νουν τον πόλεμο που είναι ένας άλλος κολοσσιαίος παραλογισμός. Δεν αντιλαμβάνονται οι ακροδεξιοί ότι, όσο κι αν ενισχυθεί η Εθνοφρουρά, είναι αδύνατο να… υποτάξει την Τουρκία. Ακόμα και ο μεγάλος μυθοποιός Αίσωπος δεν περιέγραψε ποτέ μια σκηνή όπου ένας λαγός κατασπαράζει ένα λιοντάρι.

Αναλογιζόμενος τις δύο κύριες επιδιώξεις του ΕΛΑΜ, το ενιαίο κράτος και τον υπαινιγμό για πόλεμο για να εκδιώξουμε τους 40.000 Τούρκους στρατιώτες, έρχονται στο νου μου οι μετα-αναλύσεις για τη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ακροδεξιών ιδεολογιών. Η μετα-ανάλυση είναι μια ποσοτική στατιστική μέθοδος που συνδυάζει τα αποτελέσματα από πολλαπλές, ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες για ένα συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό την εξαγωγή ενός ενιαίου, αξιόπιστου και συνολικού συμπεράσματος. Θεωρείται ο υψηλότερος τύπος επιστημονικών αποδείξεων και χρησιμοποιείται για την επίλυση ασυμφωνιών μεταξύ μελετών και εξαγωγής συμπερασμάτων. Επί της ουσίας, η μετα-αναλυτική έρευνα έχει δείξει σταθερά μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ακροδεξιάς ιδεολογίας και της γνωστικής ικανότητας. Πολλαπλές μετα-αναλύσεις που καλύπτουν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες υποδεικνύουν ότι η χαμηλότερη γνωστική ικανότητα (cognitive ability) σχετίζεται με ισχυρότερη υποστήριξη των ακροδεξιών ιδεολογικών στάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του εθνοκεντρισμού. Η γνωστική ικανότητα αναφέρεται στις εγκεφαλικές δεξιότητες και τις νοητικές διαδικασίες, όπως η μνήμη, η προσοχή, η λογική και η κριτική σκέψη, που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση γνώσεων, την επεξεργασία πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι βασικές ικανότητες επιτρέπουν στους ανθρώπους να κατανοούν, να μαθαίνουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες. Η αξιολόγησή τους συχνά χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της απόδοσης σε μαθησιακές, εργασιακές και καθημερινές δραστηριότητες. Παρεκκλίνοντας για λίγο από το κύριο θέμα, σκέφτομαι ότι αν στα σχολεία μας έδιδαν μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη θα βελτιωνόταν η γνωστική ικανότητα και δεν θα ελλόχευαν σήμερα τόσοι κίνδυνοι από την Ακροδεξιά. Σε αντίθεση με το IQ, που είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό, η κριτική σκέψη είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να διδαχθούν και να μάθουν οι μαθητές μας, όπως η ανάλυση, η αξιολόγηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η κριτική σκέψη λειτουργεί ως ένα σύνολο γνωστικών εργαλείων που, όταν χρησιμοποιούνται, βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επεξεργάζεται τις πληροφορίες και λαμβάνει αποφάσεις.

Θα ΄θελα να αναφερθώ σε κάποια ιστορικά συμβάντα που αποδεικνύουν τη συσχέτιση γνωστικής ικανότητας με την Ακροδεξιά. Μια έρευνα για τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων στις εκλογές των ΗΠΑ το 2016 από το περιοδικό σύγγραμμα «Psychological Science» έδειξε ότι η χαμηλότερη γνωστική ικανότητα συσχετιζόταν με την ακροδεξιά ιδεολογία, η οποία με τη σειρά της συσχετιζόταν με μεγαλύτερη υποστήριξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια άλλη έρευνα για το Brexit, που μελέτησε το δημοψήφισμα του 2016 για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε ότι οι ψηφοφόροι που επέλεξαν την «Έξοδο» (μια επιλογή που υποστηριζόταν σθεναρά από την Ακροδεξιά) παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα αριθμητικής ικανότητας και γνωστικής ικανότητας σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους που επέλεξαν την παραμονή στην ΕΕ. Ακόμα μια άλλη μελέτη που ανέλυσε τις γνωστικές ικανότητες των υποστηρικτών του ακροδεξιού Βρετανικού Εθνικού Κόμματος (BNP) διαπίστωσε ότι οι βαθμολογίες τους σε τεστ νοημοσύνης ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές άλλων. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία συνήθως συσχετίζεται με τις γνωστικές ικανότητες, συνδέεται συχνά με μεγαλύτερη κοινωνική φιλελευθεροποίηση, μεγαλύτερη ανεκτικότητα και χαμηλότερο επίπεδο προκατάληψης.

Συμπερασματικά, έχει αποδειχθεί επιστημονικά η αρνητική συσχέτιση γνωστικής ικανότητας και ακροδεξιάς ιδεολογίας. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ευρήματα αυτά βασίζονται σε μέσες τιμές μεγάλων ομάδων και όχι ατόμων. Υπάρχουν αρκετοί έξυπνοι άνθρωποι που έχουν ακροδεξιά ή συντηρητική ιδεολογία -η χαμηλή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι κάποιος είναι ακροδεξιός. Όταν λέμε «οι Κύπριοι είναι μελαχρινοί» δεν συνεπάγεται ότι όλοι οι Κύπριοι είναι μελαχρινοί -κάποιοι είναι ξανθοί, κοκκινομάλληδες κ.λπ. Αυτό που εννοούμε είναι ότι ο μέσος ή ο αντιπροσωπευτικός Κύπριος είναι μελαχρινός. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή της έλλειψης ευφυίας από την ομάδα των ακροδεξιών.

*Οικονομολόγος, κοινωνικός επιστήμονας