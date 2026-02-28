Χοιροστάσια: Φόβοι για νέο αδύναμο κρίκο

Καταφθάνουν σήμερα από το εξωτερικό οι υπόλοιπες 529.000 δόσεις εμβολίων, που παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να συνεχίσουν οι εμβολιασμοί των αγελάδων στα δέκα χιλιόμετρα, από το μολυσμένο τρίγωνο «Ορόκλινη – Λιβάδια – Αραδίππου». Έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτεια των τριών χιλιομέτρων και έχουν γίνει ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια, τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο ευάλωτα και εάν κολλήσουν ...

