Χοιροστάσια: Φόβοι για νέο αδύναμο κρίκο

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Aπό την Παρασκευή προχωρούν οι εμβολιασμοί στα 10 km. Για τον σκοπό αυτό έχουν διατεθεί 23.500 δόσεις εμβολίων σε ιδιώτες κτηνιάτρους

Καταφθάνουν σήμερα από το εξωτερικό οι υπόλοιπες 529.000 δόσεις εμβολίων, που παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να συνεχίσουν οι εμβολιασμοί των αγελάδων στα δέκα χιλιόμετρα, από το μολυσμένο τρίγωνο «Ορόκλινη – Λιβάδια – Αραδίππου». Έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτεια των τριών χιλιομέτρων και έχουν γίνει ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια, τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο ευάλωτα και εάν κολλήσουν ...

