Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Τις ιστορικές φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός υπολοχαγός Χέρμαν Χόιερ την Πρωτομαγιά του 1944 με τους 200 εκτελεσθέντες από τους ναζί στην Καισαριανή απέκτησε πρόσφατα η Ελλάδα, ανακοίνωσε η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Για την ιστορία, οι 200 Έλληνες αντιστασιακοί, στην πλειονότητά τους αριστεροί, εκτελέστηκαν σε αντίποινα μετά που οι αντάρτες σκότωσαν έναν Γερμανό στρατηγό. Τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα προκάλεσαν το διεθνές ενδιαφέρον, με την Guardian να φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα. «Οι φωτογραφίες καταγράφουν τους άνδρες να περπατούν με το κεφάλι ψηλά προς το πεδίο βολής στην Αθήνα, κοιτάζοντας χωρίς φόβο τη φωτογραφική κάμερα. Παρ' όλο που γνώριζαν ότι βάδιζαν προς τον θάνατο, εντούτοις τραγουδούσαν αντάρτικα σε μια τελευταία πράξη αντίστασης», αναφέρει στο άρθρο της στις 20 Φεβρουαρίου, με τίτλο «Τώρα μπορούμε να δούμε το κουράγιο τους», η βρετανική εφημερίδα. Προς τιμήν των θυμάτων, ο Παντελής Βούλγαρης έφτιαξε το 2017 την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», με το συγκινητικό ενσταντανέ όπου οι μελλοθάνατοι βαδίζουν με αγέρωχο βλέμμα προς τον θάνατο, με τους παρατεταγμένους Γερμανούς στρατιώτες του εκτελεστικού αποσπάσματος να τους κοιτάζουν με δέος…
- Διαβάζοντάς τα αυτά, αναπόφευκτα διερωτάσαι πώς είναι δυνατόν, σε μια χώρα που μόλις πριν από 80 χρόνια ισοπεδώθηκε από τους ναζί, ένα νεοναζιστικό κόμμα να καταφέρνει να μπει στη Βουλή. Το ευτύχημα είναι πως -μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από Χρυσαυγίτες- το κόμμα κρίθηκε ομόφωνα από δικαστήριο ως εγκληματική οργάνωση και τα ηγετικά του στελέχη καταδικάστηκαν σε φυλάκιση.
- Εν αντιθέσει με το εν Κύπρω παράρτημά του, που όχι μόνο μπήκε στη Βουλή αλλά, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, στις επερχόμενες εκλογές αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά του. Ακόμη δε πιο θλιβερό το γεγονός ότι αποτελεί συνοδοιπόρο του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και το ότι με τις ψήφους του εκλέγηκε η σημερινή πρόεδρος της Βουλής, γεγονός που αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη πράξη κανονικοποίησής του… Ειλικρινά, διερωτώμαι, δεν προβληματίζει τους δύο ανώτατους άρχοντές μας που οι εκπρόσωποι των ανώτατων πολιτειακών θεσμών της Ελλάδας -είτε πρόκειται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε τον Πρωθυπουργό είτε τον πρόεδρο της Βουλής- όταν επισκέπτονται την Κύπρο, απαξιώνουν να συναντήσουν τους εκπροσώπους του ΕΛΑΜ έστω και εθιμοτυπικά;
- Τοις «κείνων ρήμασι πειθόμενοι», λειτουργοί της Γενικής Εισαγγελίας επιχείρησαν, με πομπώδεις εκφράσεις περί «Θερμοπυλών» και παρόμοια κουρουφέξαλα, να βγάλουν τους προϊστάμενούς τους κούππες άπαννες και τα κάστανα από τη φωτιά, μετά την αθώωση των Συλλούρη και Τζιοβάνη. Τις Θερμοπύλες από τι τις φυλάνε οι εισαγγελείς μας; Για να μην περάσουν οι Πέρσες; Μα οι Πέρσες είναι ήδη εντός των τειχών, χαμπάρι δεν το πήραν; Με τη συγκατάθεση των προϊσταμένων τους καθώς και του νυν ΠτΔ -τότε υπουργών- εγκρίνονταν οι πολιτογραφήσεις, με την πλειονότητά τους να είναι, σύμφωνα με το πόρισμα Νικολάτου, παράνομες. Ωστόσο, η δειλία τους τότε να διαχωρίσουν τη θέση τους ή να εκφράσουν την παραμικρή διαφωνία τούς καθιστά συνυπεύθυνους στη διάπραξη του μεγαλύτερου σκανδάλου από συστάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, σκανδάλου που διέσυρε τη χώρα μας διεθνώς. Για ποιες Θερμοπύλες μάς μιλούν όταν οι θεματοφύλακες των θεσμών μας δεν έχουν το ανάστημα να κάνουν την αυτοκριτική τους για το κατόρθωμά τους-γιατί περί κατορθώματος πρόκειται -να χάσουν ακόμα μια δίκη, με την ατιμωρησία των ενόχων να καταντά στη χώρα μας… θεσμός; Και έχουν το θράσος να κατηγορούν τους δημοσιογράφους και τους πολίτες που τους ασκούν κριτική, ότι υπονομεύουν το έργο της Νομικής Υπηρεσίας; Κύριοι Γενικέ Εισαγγελέα και Βοηθέ Γενικέ Εισαγγελέα, ζυγιστήκατε, μετρηθήκατε και βρεθήκατε ελλιπείς. Ήρθε η ώρα να φύγετε…
- Τωρά ελύθηκεν η απορία μας γιατί ο Συλλούρης εφύλαεν τόσα χρόνια μες στο συρτάρι τζιείν' τον σωρό με σκάνδαλα. Προνοητικός, ο διατελέσας δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία του κράτους μας, λαλεί σου «this is Cyprus, you never Know… μπορεί μια μέρα να μου χρειαστούν»...
- Ο μόνος τρόπος να προλαβαίναμε τον αφρώδη πυρετό ήταν… να μην εμφανιστεί!