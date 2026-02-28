Πλήρης υποτροφία στο Apple Hill για νεαρό Κοντραμπασίστα τον Χρήστο Πελετιέ

Με αίσθημα ευθύνης υποδέχθηκε την είδηση της πλήρους υποτροφίας του στο Apple Hill Center for Chamber Music ένας νεαρός Κύπριος κοντραμπασίστας, ο Χρήστος Πελετιές ο οποίος συνεχίζει να χαράζει μια σταθερά ανοδική πορεία μέσα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για τη νέα γενιά μουσικών της Κύπρου.

Όπως ο ίδιος αναφέρει στον «Π», η πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε για την πλήρη υποτροφία ήταν χαρά και ικανοποίηση. «Είναι όμορφο να βλέπεις ότι η καθημερινή προσπάθεια έχει αποτέλεσμα», σημειώνει, τονίζοντας ωστόσο πως αντιμετωπίζει τη διάκριση και ως μια νέα πρόκληση. Εκπροσωπώντας την Κύπρο στο εξωτερικό Για τον ίδιο, αυτή η διάκριση μεταφράζεται κυρίως σε ευθύνη. Εκπροσωπεί τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και την Κύπρο στο εξωτερικό και, όπως λέει, θέλει να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται. Η υποτροφία αποτελεί ευκαιρία να δοκιμάσει τον εαυτό του σε υψηλό επίπεδο και να μετρήσει τις δυνάμεις του σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η καθοριστική συμβολή των masterclasses

Τα masterclasses του Apple Hill String Quartet αποδείχθηκαν καθοριστικά. Όχι μόνο σε επίπεδο τεχνικής, αλλά κυρίως στον τρόπο σκέψης και ακρόασης μέσα σε ένα σύνολο.«Κατάλαβα καλύτερα πώς συνδέεται το δικό μου μέρος με τον συνολικό ήχο», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η οπτική τον βοηθά σε κάθε πρόβα. Από τα 8 του στο κοντραμπάσο Η σχέση του με το κοντραμπάσο ξεκίνησε σε ηλικία οκτώ ετών, όταν εντάχθηκε στην Ακαδημία της Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Από την πρώτη στιγμή τον κέρδισε ο ήχος και ο ρόλος του οργάνου. «Είναι η βάση της ορχήστρας, στηρίζει τα πάντα. Αυτή η ευθύνη με κέρδισε», αναφέρει. Η θέση του κορυφαίου ήρθε μέσα από σταθερή δουλειά και σωστή καθοδήγηση.

Μια συναυλία στο Musikverein που δεν ξεχνιέται

Ανάμεσα στις πιο δυνατές εμπειρίες του ξεχωρίζει η συναυλία στο Musikverein της Βιέννης. Ένας χώρος-σύμβολο για την κλασική μουσική, όπου,όπως τονίζει, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Η απόλυτη συγκέντρωση, η συνεργασία και η τελειότητα από όλους είναι απαραίτητες. Παράλληλα, μέσα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου έχει συμμετάσχει σε μπαλέτο, όπερα, συμφωνικά έργα αλλά και crossover παραγωγές, εμπειρίες που τον έχουν μάθει να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται συνεχώς.

Τιμή και ευθύνη ως κορυφαίος

Η θέση του κορυφαίου στο κοντραμπάσο της ορχήστρας αποτελεί, όπως λέει, τιμή αλλά και ευθύνη. Σταθερότητα και συγκέντρωση σε κάθε πρόβα και συναυλία είναι απαραίτητες. Η ορχήστρα, άλλωστε, έχει γίνει «πραγματική οικογένεια», με τα μέλη της να περνούν αμέτρητες ώρες μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Πειθαρχία και αναζήτηση της τελειότητας

Από τη συμμετοχή του στην ορχήστρα έχει μάθει τι σημαίνει πειθαρχία. «Στην ορχήστρα δεν υπάρχει “καλά είναι”. Πάντα ψάχνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», επισημαίνει. Κάθε έργο αποτελεί μια νέα πρόκληση που τον ωθεί να ξεπερνά τα όριά του και να εξελίσσεται. Στη θερινή ακαδημία στο New Hampshire αναμένει σκληρή δουλειά και νέες εμπειρίες. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρεί το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να διδαχθεί από τον κορυφαίο κοντραμπασίστα της New York Philharmonic. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία και να επιστρέψει πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Η εμπειρία σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπως τονίζει, θα του προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους μελλοντικούς του στόχους. Η συνεργασία με μουσικούς από άλλες χώρες και η καθημερινή εντατική δουλειά είναι στοιχεία που ανυπομονεί να ζήσει.

Η στήριξη του Νίκου Ιωάννου...

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του καθηγητή του, Νίκου Ιωάννου. «Του χρωστάω τη σωστή βάση που έχω σήμερα», αναφέρει. Η πειθαρχία, η επιμονή και η καθοδήγηση στα δύσκολα τεχνικά στάδια αποτέλεσαν θεμέλια για την πρόοδό του. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» Στέλνει ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Apple Hill Center for Chamber Music και στον Γιώργο Γεωργίου για την εμπιστοσύνη, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες σε νέους μουσικούς. Το μήνυμά του προς τα άλλα παιδιά είναι σαφές, να μην τα παρατούν. Η μουσική απαιτεί χρόνο και δουλειά, αλλά αξίζει. Μέσα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, όπως λέει, μαθαίνεις ότι τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί, χρειάζονται συνέπεια, πειθαρχία και καθημερινή προσπάθεια, κατ