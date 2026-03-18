Δεν ξέρει τι του συμβαίνει…

Έχω κι εγώ αυτήν την υποψία. Η έπαρση και η κομπορρημοσύνη του Τραμπ τον έχει ρίξει στα βαθιά του πολέμου. Από παντού φτάνουν πληροφορίες, πως δεν ξέρει ή δεν μπορεί να βρει τρόπο εξόδου.

Το πόσο άσχετος είναι, για να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, θυμίζω πως μόλις πριν λίγους μήνες τα έβαζε με την Ευρώπη και χλεύαζε το ΝΑΤΟ. Τόσο σίγουρος ήταν, πως δεν τους είχε ανάγκη. Άχρηστους τους ανέβαζε, άχρηστους τους κατέβαζε. Έβλεπε διάλυση της Ευρώπης και η φιλία του με τον Πούτιν δεν κρυβόταν.

Το καθεστώς της Τεχεράνης είναι από τα πιο τερατώδη, που υπήρξαν ποτέ. Για μισό αιώνα οι Ιρανοί φρουροί του, δεν άφηναν πουλί να πετάξει. Η χειρότερη δικτατορία είναι η Θεοκρατία. Αναρωτιέμαι, τι συμβούλους έχει, ή αν τους ακούει καμιά φορά. Αποκλείεται να μην του έχουν αναλύσει το ατέλειωτο σπιράλ της θεοκρατικής εξουσίας….

Τι ζητάς τώρα βοήθεια αλλοπρόσαλλο ξανθόμαλλο… τέρας; Μα να παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου; Αν είναι έτσι έχουμε τουλάχιστον μια… ελπίδα… πως ο Μπίμπι ξέρει που τον τράβηξε. Ξέρει, πως να τελειώσει έναν πόλεμο, μια σύρραξη, που τόσο πολύ ήθελε ο ίδιος.

Ακούω και παρακολουθώ πάρα πολλούς αναλυτές, που προσπαθούν να δουν πέρα από τις ακατάσχετες αρλούμπες του Τραμπ. Μάλλον συμβαίνει το εξής: Στους ρεπουμπλικάνους υπάρχουν δυο τάσεις, δυο πτέρυγες. Οι αντιπολεμικοί και τα γεράκια. Ο Τράμπ λέει και στους δυο αυτό, που θέλουν να ακούσουν. Ότι, όπου να 'ναι, ο πόλεμος τελειώνει με θρίαμβο (αντιπολεμικούς) και πως η Αμερική είναι παντοδύναμη και δεν φοβάται κανέναν. Έτσι καπαρδίζουν τα γεράκια και σηκώνουν τα Β2…

Τι να κάνει λοιπόν το ΝΑΤΟ και τι η Ευρώπη, που την εξαναγκάζει, να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία;! Μια Ρωσία που βοηθά το Ιράν με όποιο τρόπο μπορεί. Ακόμα κι από την Κίνα ζητά βοήθεια για τα στενά του Ορμούζ! Μια Κίνα που όλοι… μέχρι τέλους του ηλιακού μας συστήματος, γνωρίζουν, πως αυτή είναι ο τελικός στόχος…

Αδύνατον να βγεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Ο πλανητάρχης κινείται, κατά πως του... φέξει. Έχω μια γελοία απορία και θα την μοιραστώ μαζί σας. Θέλετε να πείτε, ή φαντάζεστε τον Τραμπ, να πηγαίνει για ύπνο; Να φοράει πιτζάμες και να χαλαρώνει στο τεράστιο υπνοδωμάτιο του στον Λευκό Οίκο; Και δίπλα του να κοιμάται ανέμελη η σύζυγός του; Τρελή εικόνα ε; Και όταν ξυπνά, να παίρνει ένα πλουσιοπάροχο πρωινό, πριν αποφασίσει, να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη;

Τα όσα συμβαίνουν καθημερινά, είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Αν δεν μπορεί, να τελειώσει τον πόλεμο, τότε θα πρέπει να καταλάβει, ότι τέλειωσε κι ο ίδιος….Μετά τι; Μα υπάρχει μετά;