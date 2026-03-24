Τέμπη: Ασταμάτητος ο συρμός της αδιαφορίας

Ξεκίνησε χθες στην Λάρισα η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Τρία χρόνια μετά και ούτε ένα άτομο δεν οδηγήθηκε πίσω από τα κάγκελα…

Πολλοί λένε, πως αυτή η δίκη δεν θα καταλήξει στους πραγματικούς ενόχους. Όπως συμβαίνει πάντοτε σχεδόν στην Ελλάδα, ο χρόνος ξετυλίγεται σαν προζύμι και τραβάει σε τόσο βάθος, που οι μόνοι που υποφέρουν είναι οι συγγενείς και οι οικογένειες των θυμάτων.

Το έγκλημα στα Τέμπη είναι ακόμα αδιανόητο πως συνέβη, όπως αδιανόητο είναι πως βρέθηκαν δυο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή και τρία χρόνια μετά να υπάρχουν άνθρωποι, που να επιχειρηματολογούν για… ατύχημα.

Η στήλη δεν θα δικάσει κανέναν. Το τι θα κάνει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι το μεγάλο στοίχημα. Στοίχημα, καλά διαβάσατε…

Παρακολουθώντας πολλές κι αξιόλογες εκπομπές της ERT WORLD κάθε βράδυ, πρόσεξα ένα διαφημιστικό μιας εκπομπής, που το βρήκα εξαιρετικά προκλητικό. Και ταυτόχρονα αναρωτήθηκα πως δεν το πρόσεξε κανείς με σχετική… ευαισθησία και να παρέμβει με κάποιο τρόπο.

Λοιπόν κάθε βράδυ εδώ και καιρό, διαφημίζεται μια… νέα σειρά που θα αρχίσει να μεταδίδεται σύντομα. Ή μπορεί και να άρχισε και να μην το πρόσεξα. Υπάρχουν εκπομπές, που δεν προβάλλονται στην Κύπρο. Εκπομπές οι οποίες ενώ παίζουν για μήνες, ξαφνικά σταματούν και προβάλλονται όποτε λάχει… Ίσως να φταίει κάποιος κανονισμός πάντως «τα καλύτερα μας χρόνια» μεταδίδεται και διακόπτεται χωρίς καμιά προειδοποίηση από κάποιον αρμόδιο και υπεύθυνο. Θα μου πεις, αρμόδιος και υπεύθυνος στην Ελλάδα είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί αλλά ας μη ξεφύγουμε…

‘Έχουμε και λέμε: Ενώ για τρία χρόνια η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών πάει κι έρχεται σαν εκκρεμές, η ERT WORLD, διαφημίζει εδώ και καιρό μια τηλεοπτική σειρά με τίτλο: « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ». Την πρώτη φορά που το είδα δεν έκανα «κλικ», αλλά στην επόμενη προβολή κάτι με «ψύλλιασε». Τώρα;.. Μέσα στο χαμό της σύγκρουσης για τα Τέμπη, ετοιμάστηκε αυτό το πρόγραμμα; Για να πει τι; Αφού η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων εκτροχιάστηκε στα Τέμπη στις 23 Μαρτίου 2023;

...Θα το φτάσουν ως εδώ ή δεν συνέβη τίποτα;…

Δεν λέω να μην υπάρξει η εκπομπή, αλλά είναι τώρα η ώρα και η συγκυρία να διαφημίζεται σε κάθε διάλειμμα των εκπομπών της ERT. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου φάνηκε από προκλητική έως και αναίσθητη… Του ασταμάτητου συρμού της αδιαφορίας για ένα τρομακτικό γεγονός φρίκης, που εκτός από τους συγγενείς δεν στοιχειώνει κανέναν άλλο πλέον…