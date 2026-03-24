Σύλληψη 24χρονου για την κλοπή αστυνομικού οχήματος – Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός

Στη σύλληψη 24χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση κλοπής αστυνομικού οχήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, το μέλος της δύναμης που κατά τον κρίσιμο χρόνο είχε υπό την ευθύνη του το συγκεκριμένο υπηρεσιακό όχημα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή.

Σε βάρος του αστυνομικού διερευνάται επίσης ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων, στο πλαίσιο εσωτερικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.