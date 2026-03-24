Ισχυρός ο τραπεζικός τομέας σε Κύπρο και ΕΕ- Χαμηλή η έκθεση σε αντισυμβαλλόμενους στη Μέση Ανατολή

Περιορισμένη είναι η έκθεση των κυπριακών και ευρωπαϊκών τραπεζών, σε αντισυμβαλλόμενους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, πληθωριστικών πιέσεων, ασθενέστερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε χθες τον πίνακα ελέγχου κινδύνων (RDB) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ παραμένει ισχυρός με ισχυρή κεφαλαιοποίηση, άφθονη ρευστότητα και σταθερή ποιότητα ενεργητικού, ακόμη και καθώς η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται μετά από ανανεωμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι άμεσες εκθέσεις των τραπεζών της ΕΕ σε αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανήλθαν συνολικά σε €132 δισ. στο τέλος του 2025 σε σχέση με €123,4 δισ. τέλη Ιουνίου 2025. Περιλαμβάνουν περίπου €47 δισ. σε δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και περίπου € 33 δισ. ευρώ σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Στην Κύπρο η άμεση έκθεση των τραπεζών σε αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέρχονται συνολικά σε €162 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 από €108 εκατ. τέλη Ιουνίου 2025, με μόλις €22 εκατ. να είναι τα δάνεια και προκαταβολές οπυ αφορούν νοικοκυριά.

«Ενώ οι εκθέσεις παραμένουν περιορισμένες (λιγότερο από το 0,5% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ), η κλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, πληθωριστικών πιέσεων, ασθενέστερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτές οι επιπτώσεις θα ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε ενεργοβόρους τομείς όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές και ορισμένοι τομείς της μεταποίησης», σημειώνεται.

Όσον αφορά την ανάλυση καταθέσεων από αντισυμβαλλόμενους από χώρες του Κόλπου και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ανέρχονται σε €99,2 δισ. στην ΕΕ τέλη του 2025 από €115,7 δισ. τέλη Ιουνίου του 2025. Στην Κύπρο οι καταθέσεις φθάνουν τα €479 εκατ. από €371 εκατ. τέλη Ιουνίου 2025 και περιλαμβάνουν καταθέσεις νοικοκυριών €346 εκατ. και €58 εκατ. επιχειρήσεων.

Κεφάλαια και κέρδη πρώτη γραμμή άμυνας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και η κερδοφορία παραμένουν η πρώτη γραμμή άμυνας των τραπεζών. Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά λίγο πάνω από 1% το 2025, φτάνοντας τα 10,2 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο , ενώ ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) παρέμεινε σταθερός στο 16,3%.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε σταθερή σε διψήφιο ποσοστό στο 10,4% (10,5% τον Δεκέμβριο του 2024).

Το καθαρό περιθώριο τόκων (NIM), αφού μειώθηκε από 1,66% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 1,58% τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξήθηκε σε 1,6%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στα προηγούμενα τρίμηνα μπορεί να έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο της.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2023, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους και τις εποχικές επιπτώσεις.

Ο δείκτης ΜΕΔ των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι 1,8% ενώ στην Κύπρο σε χαμηλότερα επίπεδα στο 0,8%.

Στον τομέα των ακινήτων, το ποσοστό ΜΕΔ της Κύπρου μειώθηκε στο 2,6% τέλη Δεκεμβρίου 2025 από 3,2% τέλη Ιουνίου του 2025 και 4,4% τέλη Δεκεμβρίου του 2024. Στον τομέα των κατασκευών, το ποσοστό ΜΕΔ της Κύπρου μειώθηκε στο 3,6% τέλη Δεκεμβρίου 2025 από 5,9% τέλη Ιουνίου του 2025 και 4,7% τέλη Δεκεμβρίου του 2024.

Το ποσοστό δανείων «σταδίου 2» (δάνεια με υψηλότερη πιθανότητα να «κοκκινίσουν») παραμένει στο 5% στην Κύπρο όσο ήταν και τέλη Ιουνίου από 5,7% πέρσι, ενώ στην ΕΕ φθάνει το 9,1% από 9,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 9,7% το αντίστοιχο περσινό.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ στην ΕΕ είναι 41,4% ενώ στην Κύπρο φθάνει το 51,2%.