Το ημερολόγιο ενός κουρασμένου ανθρώπου

Εισήλθαμε σήμερα στην 24η ημέρα εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτού του καταστροφικού πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες δήλωσε, ότι υπήρξαν εποικοδομητικές συνομιλίες με το Ιράν και ανακοίνωσε, ότι δεν θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε νέους βομβαρδισμούς για πέντε ημέρες. Κάποιοι διεθνολόγοι είχαν δηλώσει, ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναζητεί τρόπους να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχει βρει ακόμη το κατάλληλο αφήγημα.

Πέρασαν επίσης 155 ημέρες από την ημέρα της εκλογής του Τουφάν Έρχιουρμαν και ακόμη δεν έχουμε καταγράψει την παραμικρή πρόοδο στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Μάλιστα χθες επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του «Π», ότι ο Γιοχάνες Χαν παραιτήθηκε από ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό και η Κομισιόν διαμήνυσε, ότι «θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω». Ολοφάνερο, ότι δεν πιστεύουν ούτε οι Ευρωπαίοι στις καλές μας διαθέσεις.

Προχθές ο Φειδίας Παναγιώτου εκλέχθηκε πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας το μοναδικό σενάριο που υπήρχε στο τραπέζι. Βέβαια προκάλεσε εντύπωση το γεγονός, ότι ο ίδιος και ορισμένοι συνεργάτες του καλούσαν τους οπαδούς της Άμεσης Δημοκρατίας να ψηφίσουν Φειδία. Μάλλον υπήρχε μια ανασφάλεια παρά κίνδυνος, να μην εκλεγεί ο Φειδίας. Επειδή είναι άμεση η δημοκρατία στο περιβάλλον του Φειδία και όχι έμμεση, ο πρώτος πρόεδρος του κόμματος διόρισε την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη αντιπρόεδρο. Κάτι σαν τον Τραμπ…

Σε εξήντα περίπου ημέρες έχουμε βουλευτικές εκλογές και τα κόμματα προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες, για το μη χείρον βέλτιστο! Αυτό καταλαβαίνω από την τόσο ανιαρή προεκλογική εκστρατεία. Έχει και κάμποσα μικρά κόμματα, που πετούν στα σύννεφα, αλλά δεν προσφέρουν ούτε θέαμα ούτε κάτι ουσιαστικό. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ πιστεύει, ότι είναι οπαδός του Κληρίδη και το λέει δημόσια, ενώ ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης πολεμά όλο το σύμπαν. Τα παραδοσιακά κόμματα κρατούν τις πόρτες κλειστές, μήπως και φύγουν όλοι, ενώ το Volt προσπαθεί να πείσει για την ανάγκη της επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων σε μια εποχή παραλογισμού και συναισθηματικής φόρτισης.

Μετρούμε και τις ημέρες για το επόμενο καλοκαίρι, γνωρίζοντας ήδη ότι μπορεί να μας βρει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Ήδη εξαγγέλθηκαν αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και αναμένονται ψηλότερες τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Φαίνεται, ότι θα γλυτώσουμε από τις περικοπές του νερού, αλλά δεν θα αποφύγουμε την ακρίβεια και τους αναστεναγμούς της οικονομικής στενότητας. Δεν ξέρω, αν υπάρχει κάτι άλλο θετικό πέραν του γεγονότος, ότι κατοικούμε σε ένα νησί, το οποίο έχει ωραία θάλασσα και καυτό ήλιο. Είναι οι ομορφιές της Κύπρου το αντίδοτο σε όλα τα βάσανα της ζωής και την τρέλα του σύγχρονου κόσμου.

Το πιο σημαντικό από όλα είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που έδωσαν την ευκαιρία σε όλους να έχουν φωνή και να εκφράζονται δημόσια δίχως την ανάγκη των ΜΜΕ. Σε θύμωσε ο γείτονας; Αμέσως μια ανάρτηση στο facebooκ με μπινελίκια και χαρακτηρισμούς. Έχεις άποψη για τον πόλεμο με το Ιράν; Ανοίγεις το κινητό και γράφεις ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Ψυχοθεραπευτικό!