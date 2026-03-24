Να το ξέρουν όλοι. Η Τουρκία εξέδωσε μια ΝΟΤΑΜ. Τι σημαίνει ΝΟΤΑΜ; Σημαίνει «ειδοποίηση». Για πιθανή στρατιωτική δραστηριότητα στο Αεροδρόμιο Ερτζιάν. Ισχύει από τις 18 Μαρτίου μέχρι τις 12 Απριλίου. Δηλαδή τι σημαίνει; Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να υπάρξει στρατιωτική δραστηριότητα στο Ερτζιάν. Προειδοποιήθηκαν από τώρα οι επιβάτες, που θα ταξιδέψουν από το Ερτζιάν! Ενάντια σε ποιον έλαβε αυτό το μέτρο η Τουρκία; Μήπως υπάρχει η πιθανότητα επίθεσης από τον νότο στον βορρά; Δεν υπάρχει! Είναι αδύνατον! Τότε;

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Πριν την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν, ήρθαν Αμερικανοί εμπειρογνώμονες και έλεγξαν το Ερτζιάν. Μας το ανακοίνωσαν ως έλεγχο ρουτίνας. Επιπλέον, είπαν πως είναι, λέει, για να διαφύγουν Αμερικανοί πολίτες σε περίπτωση πιθανού πολέμου. Το πιστέψατε; Εγώ δεν το πίστεψα.

Η Βρετανία δεν επέτρεψε στον Τραμπ να χρησιμοποιεί τις βάσεις της στον νότο κατά του Ιράν, όπως επιθυμεί. Και δήλωσε πως δεν θα εισέλθει στον πόλεμο. Κατόπιν τούτου απέρριψαν την έκκληση του Τραμπ η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία και δήλωσαν ότι δεν θα εισέλθουν στον πόλεμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ κατά του Ιράν. Άλλωστε και το ΝΑΤΟ είπε «εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό τον πόλεμο». Ιδού, εδώ είναι το ουσιαστικό ερώτημα. Πριν μερικές μέρες εξέδωσαν και οι ΗΠΑ ΝΟΤΑΜ για τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Και ισχύει και εκείνη η ΝΟΤΑΜ μέχρι τις 12 Απριλίου όπως η ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας.

Ο Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση στον Έρντογαν, για να βάλει την Τουρκία σε αυτό τον πόλεμο. Ο Έρντογαν, όχι επειδή είναι φιλειρηνιστής, αλλά επειδή γνωρίζει ότι θα έρθει το τέλος του, σε περίπτωση που εισέλθει σε αυτό τον πόλεμο, δεν τολμά να το κάνει προς το παρόν. Επιπλέον, ο Τραμπ ασκεί πίεση στον Έρντογαν για να επιτρέψει την χρήση των βάσεων των ΗΠΑ στην Τουρκία ενάντια στο Ιράν. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη για τον Έρντογαν. Αλίμονο και αν μπει, αλίμονο και αν δεν μπει. Είναι δίκοπο μαχαίρι.

Ας έρθω στο θέμα που θέλω ουσιαστικά να τονίσω. Η κατάστασή μας είναι πολύ κρίσιμη φίλοι. Εσείς νομίζετε πως πάντα τον νότο θεωρεί στόχο και ότι αυτός βρίσκεται σε κίνδυνο, έτσι δεν είναι; Μάλιστα, απευθύνατε έκκληση στους Ελληνοκύπριους φίλους να έρθουν στον βορρά για να είναι ασφαλείς. Όμως, τώρα εμείς είμαστε εκείνοι που ουσιαστικά δεν είναι ασφαλείς. Αυτές οι ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ και της Τουρκία προκάλεσαν μεγάλη αναγούλα. Σύμφωνα με όσα παρέθεσα πιο πάνω, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν το Ερτζιάν μας. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει τον βορρά ο Τραμπ, στον οποίο δεν επετράπη να χρησιμοποιήσει τον νότο; Μήπως άδικα το επιθεώρησαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες; Επιπλέον και ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε κατά του Ιράν από τα ανοικτά της Καρπασίας είναι προπομπός του γεγονότος ότι και ο βορράς συμπεριλήφθηκε στον πόλεμο, έτσι δεν είναι; Ο Έρντογαν μπορεί να σωθεί από την πίεση του Τραμπ επιτρέποντάς του να χρησιμοποιήσει το Ερτζιάν και τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Μην ξεχνάτε. Αν το Ερτζιάν χρησιμοποιηθεί κατά του Ιράν, τότε ουσιαστικά είμαστε στόχος.

Τι έγινε; Μετά από τον πόλεμο θα βάλετε στο τραπέζι για συζήτηση τις βρετανικές βάσεις; Το θυμηθήκατε αυτό μόλις σήμανε συναγερμός; Πού ήσασταν προηγουμένως; Πέντε δέκα άτομα διαδήλωναν κατά των βάσεων και εσείς γελούσατε στα κρυφά, έτσι δεν είναι; Δεν σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να βάλετε στο τραπέζι αυτές τις βάσεις, για να μη χάσετε τη φιλία των ύπουλων Βρετανών. Στις βάσεις που είναι αποικιακά κατάλοιπα κάθισαν πάνω στο κεφάλι μας με πυρηνικά όπλα εδώ και χρόνια. Κοιτάξτε, τώρα άνοιξαν στις ΗΠΑ τις βάσεις τους τις οποίες δεν είχαν ανοίξει στην αρχή του πολέμου. Δεν είναι για επιθετικούς σκοπούς, λένε! Το πιστέψατε; Εγώ δεν το πίστεψα. Το Ιράν είπε «θα χτυπήσουμε αν υπάρξει επίθεση». Είμαστε στο στόχαστρο! Η Τουρκία είναι εγγυήτρια ολόκληρου του νησιού, αλλά δεν ακούστηκε άχνα από αυτήν.

Η Κύπρος ουσιαστικά μοιράστηκε στα τρία, όχι στα δύο και εμείς κοιμόμαστε ακόμα. Λέμε μοιράστηκε στα δύο. Ποια δύο; Στα τρία μοιράστηκε. Στην ελληνική πλευρά, την τουρκική πλευρά και την περιοχή των κυρίαρχων βάσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί καν να της πει «δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τις βάσεις για επιθετικούς σκοπούς». Η Τουρκία λέει για την βάση των ΗΠΑ στο Ιντζιρλίκ ότι είναι «τουρκική βάση». Γιατί; Επειδή το έδαφος ανήκει στην Τουρκία και η βάση στην Αμερική. Στη δε Κύπρο και το έδαφος και η βάση ανήκουν στην Βρετανία!

Ο Τραμπ τρίζει τα δόντια στις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες δεν τον στήριξαν σε αυτό τον πόλεμο. Πού βρίσκεται η Τουρκία σε αυτό τον πόλεμο; Για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να διανοηθώ, ότι ο Έρντογαν θα μπορούσε να υψώσει ανάστημα στον Τραμπ. Είναι αλήθεια ότι στο Ριάντ ο Χακάν Φιντάν, μαζί με 12 ισλαμικές χώρες, υπέγραψε ανακοινωθέν που κατηγορεί το Ιράν, όμως αυτό δεν αρκεί. Ανησυχώ ότι ο Τραμπ θα καλοπιάσει τον Έρντογαν δίνοντάς του ανταλλάγματα στην Κύπρο. Για τον Έρντογαν μπορεί να είναι ανακοίνωση του τέλους του και το να μπει σε αυτό τον πόλεμο και το να μην μπει. Όσον αφορά εμάς, ρωτάει ο κόσμος: Άραγε ο πύραυλος του Ιράν θα μας πιάσει πάνω από τις φουκούδες;