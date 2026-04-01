Αναγκαία η αλλαγή κουλτούρας στην ΑΗΚ

Την περασμένη εβδομάδα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την είσοδο της Cyta στην αγορά πράσινης ενέργειας. Οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ, τόσο πριν όσο και μετά την εν λόγω απόφαση, εξέφρασαν δια των συντεχνιών τους - και σε πιο χαμηλούς τόνους δια της ηγεσίας τους - έντονη διαμαρτυρία. Παρόλα αυτά η επιχειρηματολογία τους, που ομολογουμένως δεν είχε δυνατή βάση, δεν έπεισε τους βουλευτές, οι οποίοι προχώρησαν κι έδωσαν το πράσινο φως στη Cyta να προβεί σε επενδύσεις σε ΑΠΕ. Με στόχο να προσφέρει, στο προσεχές μέλλον, σε οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Όπως δηλαδή πράττουν μεγάλοι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παραγωγή ρεύματος στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και πρώην κρατικά μονοπώλια.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ, που σήμερα απειλούν πως θα προσφύγουν στα δικαστήρια για να προσβάλουν την απόφαση, έχουν και λόγο, έχουν και ρόλο να διαδραματίσουν στο νέο περιβάλλον της ανταγωνιστικής αγοράς, όπου βρίσκεται πλέον ο οργανισμός τους. Αδιαμφισβήτητα λόγο και ρόλο ύπαρξης έχει και η ΑΗΚ, που θέλουμε να παραμείνει ένα δυνατό χαρτί στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρισμού. Όχι όμως όπως το αντιλαμβάνονται στον ημικρατικό οργανισμό. Στο ίδιο μοτίβο λειτουργούσαν μέχρι δέκα χρόνια πριν και οι συντεχνίες στη Cyta, παλεύοντας ενάντια στον ανταγωνισμό και στη διεύθυνση του οργανισμού, πιστεύοντας πως έτσι προασπίζονταν τα συμφέροντα του πρώην μονοπωλίου και τα δικά τους.

Η Cyta, όταν πια απελευθερώθηκε από τα δεσμά που ασκούσε η συνεχής πίεση των συντεχνιών, που απαιτούσαν συνθήκες μονοπωλίου σε μια ανοικτή αγορά, κατάφερε να αποκτήσει ευελιξία, να μετασχηματιστεί οργανωτικά και τεχνολογικά και να προχωρήσει βήματα μπροστά ανταποκρινόμενη στο νέο περιβάλλον και βάζοντας φρένο στην αναμενόμενη άλωση των ποσοστών της.

Είναι αντιληπτό πως η ανταγωνιστική αγορά είναι μια διαδικασία, που απαιτεί προσαρμογή. Και η ΑΗΚ είναι ακόμη στην αρχή. Παράλληλα, όμως, οφείλουν να καταλάβουν - διοίκηση, διεύθυνση και εργαζόμενοι - ότι οι πολίτες αυτό που επιθυμούν είναι φθηνό κι ανταγωνιστικό ρεύμα, ποιότητα υπηρεσιών και ενεργειακή ασφάλεια. Κανείς δεν είναι εχθρός τους πλην της εσωστρέφειάς τους. Αν επικεντρωθούν στον εκσυγχρονισμό, όχι μόνο της παραγωγής και των δικτύων, αλλά της σύγχρονης διακυβέρνησης και της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, αν εφαρμοστούν διαδικασίες, που να αποδεικνύουν καθημερινά, ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα προς όφελος του ιδιοκτήτη, του καταναλωτή και της αγοράς γενικότερα, αν γίνει ανανέωση προσωπικού μέσα από σχέδια εθελούσιας εξόδου, αν ενισχυθούν οι δεξιότητες, απλοποιηθούν οι διαδικασίες και υπάρχει λογοδοσία, ο οργανισμός θα μπορέσει να βρει τα πόδια του.

Ενόψει της λήξης της θητείας των δ.σ. των ημικρατικών η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει ευθύνη, να διορίσει στον οργανισμό ανθρώπους, που έχουν την τεχνογνωσία και την τόλμη και μπορούν να πάνε την ΑΗΚ ένα βήμα παρακάτω.