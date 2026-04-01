Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Λεμεσός: Έκρηξη σε αυτοκίνητο 46χρονου – Κροτίδα και εύφλεκτη ύλη στο όχημα

Φωτογραφία αρχείου

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στην περιοχή Αγίου Ιωάννη – Εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος, εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού

Υπόθεση έκρηξης σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί 46χρονος διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 46χρονου, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυροδότηση εργοστασιακής κροτίδας σε συνδυασμό με εύφλεκτη ύλη, που είχε τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

Την υπόθεση εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού.

