Ανεξάρτητη έρευνα, εδώ και τώρα!

Σοκαριστικά αποκαλυπτικά και ανατριχιαστικά το όσα υποστηρίζει σε μακροσκελέστατη ανάρτηση του ο συνάδελφος δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης, περί εμπλοκής ανώτατων δικαστών, δικηγόρων, κρατικών αξιωματούχων, πολιτικών προσώπων, ιδιωτών αλλά και εταιριών εξαγοράς δανείων, σε συνομωσίες, δοσοληψίες, εξαγορές προσώπων, εκβιασμούς, παρακολουθήσεις, βαριά ποινικά εγκλήματα και άλλα εμετικά. Η μη άμεση γνώση των γεγονότων και η μη κατοχή στοιχείων και αποδείξεων δεν μας επιτρέπει την υιοθέτηση ή και απόρριψη των ισχυρισμών του, ούτε φυσικά και την αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα. Στην ανάρτηση ωστόσο του Δρουσιώτη κατονομάζονται με πλήρη ονόματα και ιδιότητες όλοι οι εμπλεκόμενοι στα όσα τρομερά και φοβερά καταγγέλλει και αυτοί όχι απλά οφείλουν αλλά και επιτάσσεται να βγουν και να μιλήσουν ευθέως και όχι αοριστόλογα για όσα τους καταμαρτυρεί. Ή να τα διαψεύσουν με στοιχεία και αποδείξεις ή να δώσουν εξηγήσεις και απαντήσεις. Η δε σοβαρότητα των καταγγελιών και οι υψηλότατες θέσεις που υπηρέτησαν ή υπηρετούν οι κατονομαζόμενοι καθιστά επιβαλλόμενη την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών από ανεξάρτητη και αδιαμφισβήτητου κύρους επιτροπή.

Κ. ΖΑΔΗΣ