Η Ασυναρτησία στις… δόξες της.

Τελεία και παύλα. Όλα στον αέρα; Βεβαίως! Τον ερχόμενο μήνα, έχουμε εκλογική αναμέτρηση και στοιχηματίζω, πως το μπάχαλο που αναμένεται, δεν θα έχει προηγούμενο. Θα ήταν ευχής έργο, η αναμέτρηση να γίνει την Κυριακή μετά το Πάσχα για να δούμε ποιοι σέβονται τα θεία και κατά συνέπεια εαυτούς και αλλήλους…Πφφ.

Ήδη πολλοί μιλάνε για «βόμβες» Μακάριου Δρουσιώτη. Μόνο ο ίδιος ξέρει, πως θα διαχειριστεί το υλικό, που έχει στην διάθεσή του. Όλοι οι άλλοι που πιάνει στο στόμα του, ας βρουν το δικό τους τρόπο. Από την εμπειρία που έχουμε ως πολίτες, αλλά και ως δημοσιογράφοι δεκαετίες τώρα, δεν περιμένουμε πολλά και ατράνταχτα εκρηκτικά. Ούτε παράπλευρες απώλειες.

Όποιος είναι υπέρ η εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, ας κρατήσει το χειρόφρενο του ως τη μεσαία στάση. Πραγματικά αν ο Δρουσιώτης καταφέρει και αποδείξει τα όσα λέει, πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα για το αν ο κυπριακός ελληνισμός θέλει να συνεχίσει να είναι ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία ή να επιστρέψουμε στο καθεστώς της αποικιοκρατίας των Βρετανών, που τόσα και τέτοια σκάνδαλα δεν υπήρχαν.

Αν λοιπόν γιορτάζουμε την… Ανεξαρτησία μας, θα πρέπει να κατανοήσουμε, πως δεν επρόκειτο για ανεξαρτησία (ποτέ δεν λειτούργησε ως τέτοια), αλλά στη ουσία πρόκειται στην πράξη για μιας... Κυπριακής Ασυναρτησίας το ανάγνωσμα.

Νομίζω, πως δεν έχει άλλο παράδειγμα η παγκόσμια πολιτική διεθνής κοινότητα. Ένα κράτος, ημικατεχόμενο από την Τουρκία, με κυρίαρχες βάσεις από την Βρετανία, με ένα σύνταγμα δοτό που αφήνει τον κάθε πονηρό κατεργάρη να κάνει τις λαμογιές του. Ωχ το ξέχασα…Υπάρχει ακόμα μια χώρα που είναι εγγυήτρια της Ασυναρτησίας μας. Η Ελληνική Δημοκρατία, που έφερε εδώ ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με αφορμή τον πόλεμο στον Κόλπο, αλλά ω του θαύματος ο κ. Δένδιας είπε προχθές, πως οι ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή μας «για όσο χρειαστεί»! Σκωτσέζικο ντους με τα όλα του. Ερχόμαστε και φεύγουμε και συνεχίστε τα…κατορθώματά σας.

Γι’ αυτό Μακάριε Δρουσιώτη, ό,τι έχεις να αποδείξεις, απόδειξέ το τώρα, πριν ο Τραμπ τα μαζέψει και φύγει και η Ελλάς μας αφήσει και πάλι μόνους με τις άλλες εγγυήτριες δυνάμεις, για να συνεχίσουμε απτόητοι το εθνικό χρέος της διαφθοράς.

Φειδίας Παναγιώτου και Μακάριος Δρουσιώτης σε έναν επικό αγώνα ανταγωνισμού για την κάθαρση του στάβλου του Αυγεία… Η Ασυναρτησία μας στις δόξες της. Τρομάρα μας...