Κουμής: Στέλνουμε ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τη στρατηγική σημασία του τουρισμού

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για την Εσωτερική αγορά και τη Βιομηχανία που αφορούν τον βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό ενέκριναν τα κράτη μέλη, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής από τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι στέλλεται «ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».

«Η Κυπριακή Προεδρία ολοκλήρωσε μόλις τις συζητήσεις στο Συμβούλιο COMPET στον τομέα του τουρισμού» δήλωσε ο Υφυπουργός, ενώ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργό συμμετοχή της, και ιδιαίτερα τον Επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα «για την εποικοδομητική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας».

Δήλωσε στη συνέχεια ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την υλοποίηση βασικής δέσμευσης της Κυπριακής Προεδρίας. «Εγκρίναμε τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο “Οικοδομώντας έναν Βιώσιμο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό για το Μέλλον”, αποστέλλοντας ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν αναμένεται να καθοδηγήσουν τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για τον Βιώσιμο Τουρισμό που αναμένεται να παρουσιάσει η Κομισιόν, και να διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σημαντική συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή στον ευρωπαϊκό τουρισμό. «Μαζί με τους συναδέλφους Υπουργούς ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αυξανόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα. Η συζήτηση συνέβαλε στον εντοπισμό τρόπων διασφάλισης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε ο κ. Κουμής.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η σημερινή συνεδρία «επιβεβαίωσε την κοινή μας αποφασιστικότητα να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τομέας θα καταστεί πιο βιώσιμος και, φυσικά, πιο ανθεκτικός».

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφέρεται ότι «η έγκριση των συμπερασμάτων αποτελεί μία από τις εμβληματικές παρακαταθήκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσμα δικής της πρωτοβουλίας».

«Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, απασχόλησης και πολιτισμικών ανταλλαγών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα σημερινά συμπεράσματα, χαράσσουν μια σαφή πορεία προς τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, μετά την υιοθέτηση των συμπερασμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αναφέρεται ότι τα συμπεράσματα τοποθετούνται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τομέα του τουρισμού και αφορούν τον ισορροπημένο τουρισμό, με αντιμετώπιση τόσο της υπερσυγκέντρωσης όσο και της υποεπισκεψιμότητας, και ενίσχυση των περιφερειακών, νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων προορισμών, και την ολόχρονη και βιώσιμη συνδεσιμότητα, με ιδιαίτερη αναγνώριση της εξάρτησης των νησιωτικών κρατών μελών από την αεροπορική σύνδεση.

Ακόμη, προστίθεται, αφορούν τη διπλή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ως μοχλό ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας, καθώς και τις δεξιότητες, και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Τέλος, τα συμπεράσματα αφορούν στην ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα έναντι κρίσεων, καθώς και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση του τουριστικού οικοσυστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ