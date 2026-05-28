Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Αναθεώρηση προς τα κάτω στο 1,6% για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο

Οι επενδύσεις και οι καταναλωτικές δαπάνες αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, εν μέσω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδύσεις και οι καταναλωτικές δαπάνες αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, εν μέσω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,6% το πρώτο τρίμηνο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση για 2% που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο μήνα.

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει για την εξάρτηση της χώρας από την άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, καθώς συνεχίζεται το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν.

«Το πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, κυρίως λόγω χαμηλότερων εκτιμήσεων για τις επενδύσεις και τις καταναλωτικές δαπάνες», ανέφερε το Υπουργείο Εμπορίου.

Παρά τη μείωση της εκτίμησης, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε σε σύγκριση με τον ρυθμό 0,5% του τέταρτου τριμήνου του 2025.

Η επιτάχυνση μεταξύ των τελευταίων μηνών του 2025 και των αρχών του 2026 αποδόθηκε «στην ανάκαμψη των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών, καθώς και στην επιτάχυνση των επενδύσεων», ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες επιβραδύνθηκαν.

Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία ουσιαστικά μπλόκαρε τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη οδό μεταφοράς ενέργειας και λιπασμάτων.

Το παγκόσμιο κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν επίσης εκτοξευθεί, ασκώντας επιπλέον πίεση στους καταναλωτές, ενόψει των σημαντικών ενδιάμεσων εκλογών που πλησιάζουν φέτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

