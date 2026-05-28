Ο Φειδίας ψάχνει πρόσωπα από άλλα κόμματα

Με την είσοδό του στη Βουλή, το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου αναζητά στελέχη και συνεργάτες, ακόμη και από άλλους πολιτικούς χώρους.

Σε βίντεο που ανάρτησε, ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει πως το κόμμα προχωρεί σε προσλήψεις, σημειώνοντας ότι ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν και άτομα που συμμετείχαν σε άλλα κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή.

Όπως είπε, υπάρχουν «πολλές δουλειές», ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει «μέσο», αλλά διαδικασία συνεντεύξεων, ώστε - όπως ανέφερε -να προσληφθούν «οι καλύτεροι».