Συνελήφθη 17χρονος για την κλοπή μοτοσικλέτας στη Λεμεσό - Κουκουλοφόροι είχαν επιτεθεί στους οδηγούς

Στη σύλληψη 17χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας με θύματα δύο 30χρονους μοτοσικλετιστές.

Ο ανήλικος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τους ανακριτές να ζητούν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν δύο 30χρονοι κινούνταν με μοτοσικλέτα σε περιοχή της Λεμεσού. Κατά την πορεία τους, άγνωστο όχημα φέρεται να τους προσέγγισε και να ανέκοψε την πορεία τους.

Από το αυτοκίνητο κατέβηκαν τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και ακολούθησε επίθεση εναντίον των δύο ανδρών, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία κατάφεραν να διαφύγουν από τη σκηνή.

Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να άρπαξαν τη μοτοσικλέτα των παραπονούμενων και να εγκατέλειψαν την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έσπευσαν στη σκηνή και προχώρησαν σε εξετάσεις και συλλογή τεκμηρίων, ενώ η κλοπιμαία μοτοσικλέτα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα εγκαταλελειμμένη σε πάρκο της πόλης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ διερευνάται και η εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.