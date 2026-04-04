Ο μαύρος λάκκος του στάτους κβο

Ότι υπάρχει ένας βαθύς, ένας άπατος μαύρος λάκκος, κάποιοι το γνωρίζαμε. Κάποιοι άλλοι το υποψιάζονταν και οι πολλοί τελούσαν και ακόμα τελούν σε άγνοια. Τώρα που άνοιξε το στόμα του λάκκου, η δυσωδία δεν αντέχεται και το χειρότερο είναι, ότι τα τέρατα που έκαμαν την εμφάνιση τους είναι τρομακτικά, διότι είναι ακριβώς αυτά που ο κόσμος συχνά θεωρούσε αγγέλους, γονείς ή και προστάτες… Κι όμως κάποιοι, που ιστάμενοι επί του φοβερού βήματος της δικαιοσύνης, αντί να μοιράζουν ίσα κι όμοια με τη ζυγαριά τους το δίκιο, αντί να προστατεύουν τα απροστάτευτα, έκοβαν κορμάκια με τον μπαλτά της παιδεραστίας και σαν σαρκοβόρα τα ξέσκιζαν. Κι οι άλλοι που κρατούσαν τα κλειδιά των πυλών της πολιτείας, αντί να φυλάνε τους πολίτες τους, συνωμοτούσαν εφευρίσκοντας τρόπους να ρημάζουν τις περιουσίες των πληβείων και το δημόσιο χρήμα. Συνέπραξαν ως κυβερνήτες και όντες υπό το έργον βγήκαν στα παζάρια της οικουμένης και μοσχοπούλησαν υπηκοότητες σε περιώνυμους εγκληματίες και σε δικτάτορες, που κατακρεούργησαν τους λαούς τους. Οι ίδιοι κλειδοκράτορες, κατέσφαξαν τον Συνεργατισμό και τον έδωσαν σαν κρέας νωπό στη μια τράπεζα. Την άλλη την θυσίασαν στα πόδια ολιγαρχών, τους οποίους διέσωσαν έναντι αδρής αμοιβής, ξεπουλώντας σαν τομάρια τους Κύπριους πελάτες, που τους έδεσαν στον βράχο των κόκκινων δανείων με τα συκώτια έξω να τα τρώνε οι εταιρείες-ύαινες. Μάλιστα αν κανείς ψάξει εις βάθος πίσω από τις εταιρείες-ύαινες θα εντοπίσει, όπως ευρέως λέγεται, κομματικούς - που προωθούν - και μεγαλοεπιχειρηματίες, που αγοράζουν, τις καλές περιουσίες του κοσμάκη έναντι ευτελών ποσών σε στημένους πλειστηριασμούς.

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, άφησα το αθέατο σκάνδαλο του φορτίου των φουκούδων με τον διπλό πάτο που πιάστηκε στην Αυστραλία στις 17 Δεκεμβρίου 2019 με 645 κιλά MDMA ή αν προτιμάτε χάπια έκσταση. Τα χάπια κατασκευάστηκαν στην Κύπρο από παραισθησιογόνες πρώτες ύλες, που εισήχθησαν με πλοίο από την Ινδία, τοποθετήθηκαν στις φουκούδες που κατασκευάστηκαν στον Ύψωνα και το φορτίο πιάστηκε στην Αυστραλία. Τον Φεβρουάριο του 2022 το Κακουργιοδικείο Λεμεσού καταδίκασε 59χρονο, που ήταν ήδη υπόδικος για άλλη σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών, σε 23 χρόνια φυλακή για τις φουκούδες… Ο κατασκευαστής των φουκούδων έγινε μάρτυρας κατηγορίας και εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων! Μήπως ήταν το πρώτο και το τελευταίο φορτίο των 650 κιλών έκσταση, που έφυγε από την Κύπρο; Και πόσα άραγε να στοιχίζει ένα τέτοιο φορτίο; Κι αφού και τούτο το σκάνδαλο γράφτηκε σε κυριακάτικο φύλο και ουδείς ουδέν είπε, ούτε Αστυνομία ούτε Εισαγγελία, να πιστέψουμε ότι τίποτε δεν τρέχει στα γύφτικα; Ή μήπως ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές διακόπηκαν; Ούτε να το διανοηθείτε, αφού εδώ παίζει το πολύ το χρήμα! Τι τρέχει λοιπόν με το λάκκο; Ιδού τι τρέχει: Ο λάκκος είναι ο άξονας του στάτους κβο που λειτουργεί γύρω από την εξουσία. Είναι αυτό που επινοεί και εξυφαίνει τα σκάνδαλα, εκείνα που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα, το οποίο και καταλήγει στις τσέπες των προυχόντων και των κολαούζων τους. Όπως το σκάνδαλο του ενός δισεκατομμυρίου, για το Τερματικό στο Βασιλικό και του πλοίου Προμηθέας, το χαράτσι εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τους ρύπους και άλλα ων ουκ έστιν αριθμός. Κι ο κοσμάκης στο μαγκανοπήγαδο φτύνει αίμα μέχρι θανάτου για να γυρίζει το αλακάτι του μαύρου λάκκου που θρέφει εγκληματίες λευκού κολάρου και τους διεφθαρμένους μεγάλου εκτοπίσματος. Μαύροι λάκκοι πάντα υπάρχουν και παντού! Σήμερα δίπλα μας πιο μεγάλος λάκκος είναι αυτός της Μεσοποταμίας που καθημερινά ξερνά φωτιά και θάνατο. Όπως και ο μαύρος λάκκος του Μεσοπολέμου για τον οποίο έγραψε ο Ελύτης στο Άξιον Εστί (1950-59): «Και του λάκκου σιμά του το στόμα, το σκοτάδι θ’ ανοίγει στα μέτρα του, κράζοντας: εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

– Βλέπω τους Στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά, στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως.

– Βλέπω τους Χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους, θυσία στην καθαρότητα των ουρανών.

[…] Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα φρίξει.

Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου».

