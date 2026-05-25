Χάρης Χαμπάκης, Eurobank: Η προσαρμοστικότητα κλειδί στη νέα τραπεζική εποχή

Η Κύπρος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια, αποκατεστημένη δημοσιονομική αξιοπιστία και ένα ανθεκτικό τραπεζικό τομέα είπε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Χάρης Χαμπάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του 5ου ICPAC Mediterranean Finance Summit 2026. Οι τράπεζες που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν έγκαιρα, ευθυγραμμίζοντας στρατηγική, τεχνολογία και κουλτούρα, και συνεχίζοντας να στηρίζουν την πραγματική οικονομία με συνέπεια και αξιοπιστία, ανέφερε.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της τράπεζας, στο 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank συναντήθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του χρηματοοικονομικού τομέα, θεσμικοί φορείς και στελέχη επιχειρήσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό και στο επίκεντρο του συνεδρίου ήταν οι γεωπολιτικές προκλήσεις και ο μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα.

Όπως προέκυψε από την συζήτηση, οι διεθνείς εξελίξεις και οι αλλαγές στο εμπόριο και το κόστος χρηματοδότησης δεν επηρεάζουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη πορεία των οικονομιών, αλλά επαναπροσδιορίζουν και το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χ. Χαμπάκης ανέφερε πως η διατήρηση αυτής της θετικής πορείας δεν είναι δεδομένη, καθώς θα εξαρτηθεί ολοένα και περισσότερο από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων, τη συνέπεια και αξιοπιστία των πολιτικών αποφάσεων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση γεωπολιτικών και κλιματικών κινδύνων.

Ανέδειξε επίσης ότι ο τραπεζικός τομέας μεταβαίνει σταδιακά σε ένα πιο πελατοκεντρικό και data-driven μοντέλο, όπου η ευελιξία, η ταχεία ανταπόκριση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία διαφοροποίησης.

Πρόσθεσε ότι για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, οι τράπεζες καλούνται να εξελιχθούν σε πιο απλούς και ευέλικτους οργανισμούς, επιταχύνοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Αυτό περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών, την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης και την αξιοποίηση δεδομένων και αυτοματισμών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας λήψης αποφάσεων, πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέλυσε τη σημασία του εσωτερικού μετασχηματισμού, με έμφαση στη λογοδοσία, τη συνεργασία, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της οργανωτικής κουλτούρας.

Κλείνοντας, ο κ. Χαμπάκης σημείωσε ότι ο συνδυασμός διαφοροποιημένης ανάπτυξης, δημοσιονομικής πειθαρχίας και ισχυρού τραπεζικού συστήματος τοποθετεί την Κύπρο σε ευνοϊκή θέση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ωστόσο, ανέφερε ότι, σε μια εποχή δομικών αλλαγών και αβεβαιότητας, η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν επαρκεί. Σημείωσε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν οι τράπεζες θα αλλάξουν, αλλά πόσο αποτελεσματικά θα το πράξουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ