CHP: Στις 28 Μαΐου η επιστροφή Κιλιτσντάρογλου στα γραφεία – Διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη μετά τα επεισόδια με την αστυνομία

Νέα τροπή παίρνει η κρίση στο τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μετά την απόφαση περί «απόλυτης ακυρότητας» του συνεδρίου του κόμματος, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα μεταβεί στις 28 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα για την καθιερωμένη εορταστική συνάντηση με στελέχη και πολίτες στο πλαίσιο του Μπαϊραμιού.

Την ανακοίνωση έκανε ο σύμβουλος Τύπου του, Ατακάν Σονμέζ, δηλώνοντας ότι ο Κιλιτσντάρογλου «θα ανταλλάξει ευχές με κομματικά στελέχη και πολίτες και θα πραγματοποιήσει ομιλία».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του CHP, όπου υποστηρικτές του Οζγκιούρ Οζέλ συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατά τη διαδικασία της εκκένωσης του κτιρίου.

Η Αστυνομία έσπασε τα οδοφράγματα και εισήλθε στο κτίριο, ενώ εκτοξεύθηκαν πέτρες και μπουκάλια μεταξύ των δύο πλευρών. Μετά την επέμβαση της Αστυνομίας, ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχώρησε από τα κεντρικά γραφεία και μετέβη στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με στελέχη του κόμματος για να αξιολογηθούν οι επόμενες κινήσεις.

Την ίδια ώρα, νέα συμβολική κίνηση καταγράφηκε στη Βουλή, καθώς μετά την απόφαση του δικαστηρίου αντικαταστάθηκε η πινακίδα έξω από το γραφείο του Οζγκιούρ Οζέλ. Ο τίτλος «Πρόεδρος του CHP» αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με την επιγραφή «Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CHP».

Παράλληλα, η απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου της Άγκυρας για την «απόλυτη ακυρότητα» του συνεδρίου αναρτήθηκε και επίσημα στην είσοδο των κεντρικών γραφείων του κόμματος.

Διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη μετά την αστυνομική επέμβαση στα γραφεία

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις περιοχές της Κωνσταντινούπολης μετά την αστυνομική επέμβαση και την εκκένωση των κεντρικών γραφείων του CHP στην Άγκυρα.

Με κάλεσμα της νομαρχιακής οργάνωσης του CHP, συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν στο Καντίκιοϊ (Χαλκηδόνα), στο Μπέγιογλου (Πέραν) και στο Μπαχτσελίεβλερ, με συνθήματα κατά της Κυβέρνησης και υπέρ του Οζγκιούρ Οζέλ.

Σε ανακοίνωση που διαβάστηκε εκ μέρους 39 τοπικών οργανώσεων του κόμματος, έγινε λόγος για «σχέδιο διάσπασης της αντιπολίτευσης» και για προσπάθεια παρέμβασης στην ηγεσία του CHP.

Ο αναπληρωτής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Νουρί Ασλάν χαρακτήρισε την επέμβαση «αρνητική για τη δημοκρατία» και ζήτησε τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου εντός 45 ημερών.

