Χωρίς νερό αρκετές περιοχές της Γερμασόγειας λόγω βλάβης - Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται (χάρτης)

Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης σημειώνεται από το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, η βλάβη εντοπίστηκε σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης και συνεργεία βρίσκονται επί τόπου για την επιδιόρθωση. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 8 το βράδυ απόψε.
Οι περιοχές που επηρεάζονται αφορούν τις ακόλουθες οδούς:
- ανατολικά της οδού Ζαγρέως
- νότια της οδού Περγάμου
- δυτικά της οδού Χριστάκη Κράνου
- βόρεια της Λεοφώρου Βασιλέως Γεωργίου Ι (Παραλιακός)