Συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα: Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει

«Άγγελέ μου, πέτα ψηλά» γράφει σε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Τραϊανός Δέλλας προσπαθώντας να αποχαιρετήσει την σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, στα 56 της χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα.

Μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής γράφει σε ανάρτησή του στο Instagram για τη σύζυγό του «ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω».

Στην ανάρτησή του, ο Τραϊανός Δέλλας καταλήγει: «Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά

Η ανάρτηση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ.», έγραψε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου.

