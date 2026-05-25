Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΕΛΚ- Institute of Chartered Accountants of India

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους επαγγελματικούς οργανισμούς λογιστών διεθνώς, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσήλωση του ΣΕΛΚ στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στην Ινδία από τον κ. Χρυσίλιο Πελεκάνο, Πρόεδρο του Κυπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέα Χριστοδούλου, να υπογράψει εκ μέρους του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της επίσημης κυπριακής αποστολής στην Ινδία.

Το ICAI αποτελεί τον θεσμοθετημένο οργανισμό των Chartered Accountants της Ινδίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον επιδραστικών επαγγελματικών λογιστικών σωμάτων διεθνώς, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, ρύθμιση και εξέλιξη του επαγγέλματος σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω του Μνημονίου, οι δύο οργανισμοί δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης, της ανάπτυξης κοινών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, της διοργάνωσης συνεδρίων και θεσμικών δράσεων, καθώς και της ενίσχυσης της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, Α.Ε. κ. Manish Manish, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών επαγγελματικών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στη διαρκή στρατηγική του ΣΕΛΚ για ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και περαιτέρω εδραίωση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού διεθνούς κέντρου επαγγελματικών υπηρεσιών.