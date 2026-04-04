Με κλιμακούμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε στοιχεία μιας νέας υπόθεσης στην Κύπρο, για ύπαρξη σκιώδους κυκλώματος, μιας “αδελφότητας” που επηρεάζει κρίσιμες αποφάσεις, αποτελούμενης από πολιτικούς, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και οικονομικούς παράγοντες. Οι αποκαλύψεις βαθαίνουν το ζοφερό πολιτικό κλίμα στο νησί, όπου σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αναζητεί κατεύθυνση, για το μέλλον και δεν την βρίσκει στο υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα κόμματα.

Διαστάσεις

Η υπόθεση έχει προσλάβει διαστάσεις και οι πολίτες αξιολογούν τη στάση που λαμβάνουν τα κόμματα παραμονές βουλευτκών εκλογών, αλλά και τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, για το ποιος θα κάνει αποτελεσματική έρευνα;

Η Αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία που της έδωσε την Παρασκευή ο Δρουσιώτης. Κάλεσε επίσης, ως παραπονούμενους, ένα πρώην δικαστή και πολιτικούς που εμφανίζονται σε τηλεφωνικά μηνύματα, οι οποίοι απαίτησαν από τις διωκτικές αρχές να κινηθούν εναντίον του δημοσιογράφου και ετοιμάζουν αγωγές. Ο τρόπος διερεύνησης της υπόθεσης εξαρτάται προσωπικά από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει, αν θα ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα, καθώς ο Δρουσιώτης δεν έχει εμπιστοσύνη, ούτε στην Εισαγγελία, ούτε στην Αστυνομία.

Ο ερευνητής και συγγραφέας κατονομάζει πρόσωπα, που φέρονται να έκαναν παρεμβάσεις σε σοβαρές υποθέσεις, που απασχόλησαν έντονα στο παρελθόν την κοινή γνώμη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των υποθέσεων αυτών είναι, ότι είτε συγκαλύφθηκαν, είτε έτυχαν ελλιπούς διαχείρισης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, κατάληξη και τιμωρία υπευθύνων, ιδίως σε περιπτώσεις ανάμιξης προσώπων εξουσίας.

Διαφθορά

Η ύπαρξη εκτενούς πολιτικής διαφθοράς και η ρήξη στην εμπιστοσύνη που τρέφουν οι πολίτες στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, είναι διάχυτη. Την καταγράφουν η ΕΕ σε ετήσιες εκθέσεις της και διεθνείς οργανισμοί διαφάνειας. Ο δείκτης εμπιστοσύνης είναι από τους χαμηλότερους για προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Παρά ταύτα, το κυπριακό σύστημα παραμένει κατά κανόνα ακίνητο, υπερσυγκεντρωτικό στην πολιτική εξουσία, ανέλεγκτο για τους εισαγγελείς, κλειστό για το δικαστικό σώμα και χωρίς θεσμικά αντίβαρα μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Από την εποχή της τραπεζικής κρίσης (2013) οι δείκτες κατέρρευσαν και συνεχίζουν την ίδια τάση, στη διάρκεια της 10ετίας Αναστασιάδη και τώρα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης και των κομμάτων για μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια, νομοθεσίες δεν έπεισαν. Δεν έπεισαν επίσης αυτούς, που διεθνώς αξιολογούν την κατάσταση στην Κύπρο με αμερόληπτο τρόπο.

Θύελλα

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη μέσω των αναρτήσεων Δρουσιώτη, αρχικά (30/3) με στοιχεία, όπως ανταλλαγές τηλεφωνικών μηνυμάτων, κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Πέρασε επίσης σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ, αφού οι πρώτοι που αντέδρασαν, για να διαψεύσουν με απειλές για αγωγές ήταν οι πολιτικοί, ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης, που τώρα είναι υποψήφιος με το ΑΛΜΑ και ο Μορφάκης Σολομωνίδης, ένας νεοφανής πολιτικός, που είναι υποψήφιος της ΕΔΕΚ. Στην απειλή για αγωγές, ο Δρουσιώτης απάντησε με νέες αναρτήσεις στοιχείων, που έχει στην κατοχή του, αφήνοντας να νοηθεί, ότι διαθέτει πολλά αδιάσειστα στοιχεία (μηνύματα, ηχητικά, βίντεο) από πρωτογενή πηγή, μια γυναίκα με το όνομα “Σάντη”. Μέχρι την Παρασκευή (3/4) οι αναρτήσεις Δρουσιώτη κατέγραψαν μόνο στην πλατφόρμα “Χ” 115Κ views - τεράστιος αριθμός θεάσεων για την Κύπρο.

Ο δικαστής και η “Σάντη”

Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχαλάκης Χριστοδούλου φέρεται να είναι κεντρικό πρόσωπο της “αδελφότητας”, με βάση φωτογραφίες με τηλεφωνικά μηνύματά του και τις ανταλλαγές που φέρεται να κάνει σε αυτά. Την Πέμπτη (2/4), ο Χριστοδούλου επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τη “Σάντη”, αποκαλύπτοντας το πραγματικό όνομά της (Κυριακή) . Ο πρώην δικαστής ισχυρίστηκε, ότι τη βοήθησε προσωπικά, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς, ότι τη βίαζε από παιδί και ότι γι’ αυτό το λόγο μάζεψε στοιχεία εναντίον του και τα έδωσε στον Δρουσιώτη. Για τα κίνητρά της ο Χριστοδούλου είπε ότι “φαίνεται εκ των υστέρων, να είχε αλλότριους σκοπούς και δεν το είχε καταλάβει τόσο καιρό».

Αργότερα την ίδια ημέρα, όμως, εμφανίστηκε ο δικηγόρος της “Σάντης”, Νίκος Κληρίδης, για να επιβεβαιώσει ότι η “Σάντη” είναι πελάτισσα του, δεν θέλει να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, έφυγε από την Κύπρο για τρία χρόνια και τώρα προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Η αποκάλυψη αυτή έδωσε περισσότερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς ο Δρουσιώτης εξ αρχής αποκάλυψε, ότι η “Σάντη” και ο ίδιος, δέχθηκαν απειλές, όταν άρχισε τη διερεύνηση της υπόθεσης πριν από τρία χρόνια.

Σοβαρές υποθέσεις

Στις ανταλλαγές τηλεφωνικών μηνυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται στοιχεία, που συνδέονται μεταξύ άλλων με πολύ σοβαρές υποθέσεις, που έμειναν να “αιωρούνται” στην Κύπρο και έκλεισαν άρον - άρον, χωρίς καταδίκες. Ξεχωρίζει το σκάνδαλο με το “μαύρο κατασκοπευτικό βαν” που στην Κύπρο έκλεισε αίφνης το 2021 με διακανονισμό και πρόστιμο. Όμως, πριν από λίγες ημέρες, ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τον βασικό ύποπτο, τον Ισραηλινό Ταλ Ντίλιαν για τις παρακολουθήσεις Predator/Intellexa. Στις αναφορές που δημοσίευσε ο Δρουσιώτης, εμφανίζονται ο Αναστασιάδης με προσωπική σχέση με τον Ντίλιαν, ο Παπαδάκης με φερόμενη επικοινωνία με τον Χριστοδούλου, και ο Τορναρίτης για το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις.

Ξεχωρίζει επίσης το σκάνδαλο “Focus”, που αφορούσε χρηματισμό κομμάτων. Γίνεται λόγος για διαβουλεύσεις, ώστε μετά την συνταξιοδότηση του τότε γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, να βρεθούν επικεφαλής στη Νομική Υπηρεσία, οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης.

Επίσης ο Μορφάκης Σολομωνίδης, τώρα υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΕΚ, εμφανίζεται να διαρρέει πληροφορίες της Εισαγγελίας στον Χριστοδούλου, την περίοδο που ήταν οδηγός του Κώστα Κληρίδη και μετά έγινε πολιτικός. Ο Χριστοδούλου φέρεται να συνδέεται επίσης με τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτο, σε μια φερόμενη προσπάθεια εξαγοράς σιωπής με εμβάσματα.

Αποδείξεις

Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο Δρουσιώτης συνθέτουν, ενδεχομένως, ένα εκρηκτικό αυθεντικό αποδεικτικό υλικό, που προϋποθέτει ωστόσο αστυνομική έρευνα και ανακρίσεις, μάρτυρες και άλλα... Κανείς δεν ξέρει με ποιο τρόπο θα ενεργήσει η αστυνομία, ποιους θα ερευνήσει και πώς θα τους ανακρίνει. Το μοτίβο ανάλογων ερευνών διαφθοράς με ανάμιξη προσώπων υψηλής ιεραρχίας στο παρελθόν, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Όλες οι υποθέσεις καταλήγουν στη Γενική Εισαγγελία, που είναι η μόνη διωκτική αρχή και εντελώς ανέλεγκτη στις αποφάσεις της. Στις περιπτώσεις που σοβαρές υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, με τους τωρινούς εισαγγελείς Σαββίδη και Αγγελίδη τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά. Σκιές υπήρξαν και για δικαστές.

Πολιτικός στίβος

Ο ΔΗΣΥ επέλεξε την προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης, κατηγορώντας άλλα κόμματα, όπως το ΑΚΕΛ, το ΑΛΜΑ και το Volt, που απαιτούν ανεξάρτητη έρευνα, ότι εκείνα συγκροτούν “αδελφότητα”. Κάλεσε τον Δρουσιώτη - που είναι υποψήφιος βουλευτής με το Volt - να καταθέσει στις αρχές, διαφορετικά οι ισχυρισμοί του “μετατρέπονται σε λασπολογία και προεκλογική εκμετάλλευση". Πρόβαλε επίσης το επιχείρημα ότι “είναι απέναντι, από όσους επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας”.

Η ΕΔΕΚ, αντιδρώντας για την εμπλοκή στελεχών της - και ο πρώην δικαστής Χριστοδούλου φέρεται να πρόσκειται στο κόμμα αυτό - κατηγόρησε τον Δρουσιώτη, ότι τη στόχευσε προεκλογικά λόγω... Κυπριακού, γιατί “η ΕΔΕΚ ενοχλεί τους σχεδιασμούς τους και πρέπει να πληγεί”.

Ενόψει βουλευτικών, πάντως, η κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα δεν έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στο κεφάλαιο “καταπολέμηση της διαφθοράς”. Η συνταγματική μεταρρύθμιση για να δοθεί τέλος στις υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και στους δύο γενικούς εισαγγελείς, χωρίς θεσμικά αντίβαρα, δεν προχωρά. Η πρόοδος είναι αργή και όταν φθάσει η στιγμή απόφασης, η θεσμική αλλαγή μένει ημιτελής (λ.χ, η Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς). Κανείς δε γνωρίζει που στέκουν προτεινόμενες αλλαγές (ανέλεγκτο εισαγγελέων, διαχωρισμός εξουσιών). Πάντα επικρεμάται ο κίνδυνος, νόμοι που ψηφίζονται να μην εφαρμόζονται στην πράξη και οι πολλαπλές αρχές να μην είναι πραγματικά ανεξάρτητες.

Το κλίμα είναι πολύ καχύποπτο για την έκταση των εξουσιών που συγκεντρώνει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εξού και η μετάθεση της ψηφοφορίας για τον νόμο των παρακολουθήσεων. Η επίμαχη νομοθεσία προβλέπει να δοθεί στην ΚΥΠ δικαίωμα παρακολούθησης, χωρίς δικαστικό διάταγμα. Βρίσκει σοβαρές αντιρρήσεις γιατί, βάσιμα, κανείς δεν εμπιστεύεται την ΚΥΠ.