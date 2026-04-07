Τι έγινε τώρα; Βάλαμε μυαλό; Τέλειωσαν οι ατζαμίδικες συμπεριφορές μας; Πλέον δεν πιάνουν σε εμάς τέτοιες απλές προβοκάτσιες, έτσι δεν είναι; Δεν θα ξεγελαστούμε ξανά από αυτά τα παιχνίδια και δεν θα πιάσουμε ο ένας τον άλλον από τον λαιμό. Μην προσπαθείτε μάταια κύριοι. Δεν μπορείτε να μας κοροϊδέψετε. Θα βομβαρδίσετε τα τζάμια μας; Βομβαρδίστε τα! Δεν θα κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας! Θα γράψετε ένωση στον τοίχο του τζαμιού; Γράψτε. Αν θέλετε, βάλτε και ένα-δυο δυναμίτες. Δεν μπορείτε να μας κάνετε να ξεχυθούμε στους δρόμους! Επειδή τώρα μας πέταξαν μερικές πέτρες, περιμένεις να τους πετάξουμε και εμείς όλμους ρε φίλε; Άδικα περιμένεις! Σταμάτα πλέον να χαλάς τον κόσμο λέγοντας πως «αχ μας αποκάλεσαν βάρβαρους». Μήπως είμαστε άγγελοι; Δεν βιάσαμε καμία γυναίκα, δεν εκτελέσαμε κανέναν αιχμάλωτο, δεν αγγίξαμε την περιουσία κανενός ως λάφυρο, δεν κλέψαμε καθόλου και δεν ληστέψαμε, έτσι δεν είναι; Γιατί δεν μπορούν να μας αποκαλούν βάρβαρους; Επειδή είμαστε άγγελοι καλού;

Είμαστε μια γενιά που γαλουχήθηκε με αριστοτεχνικές προβοκάτσιες. Μάθαμε από τον Stanley Kubrick να περνάμε από μια λεπτή κόκκινη γραμμή παραμένοντας ζωντανοί. Στις φωτογραφίες της νιότης μας τι άλλο υπάρχει εκτός από οδοφράγματα, φυλάκια, όπλα και στολές; Αχ πόσο αφελείς ήμασταν. Πόσο εύκολα πιστεύαμε όσα λέγονταν. Πιστέψαμε ακόμα και τον πλαστογράφο που έφεραν από την Άγκυρα και τον έβαλαν να καθίσει πάνω στο κεφάλι μας ως «πρόεδρο της Οργάνωσης Νεολαίας». Μας απαγόρευσε ακόμα και να μιλάμε ελληνικά. Με πρόστιμο δύο σελίνια για κάθε ελληνική λέξη που χρησιμοποιείτο! Αν ήταν μόνο μέχρι εδώ, ας πάει στο καλό. Και τα κορδόνια του ανθρώπου πρέπει να είναι λιτά. Και η καρδιά του χαρούμενη, έτσι δεν είναι; Κάναμε και το θέλημά του. Κάηκε όποιος έλεγε «πασατέμπο». Δεν κάηκε όποιος έλεγε «κουκούτσι κολοκυθιού».

Πέρασαν εκείνες οι μέρες. Μυρίζοντας τον αέρα της προβοκάτσιας. Ποιος πιστεύει πλέον τον Ντενκτάς, ο οποίος είπε, ότι «οι Ελληνοκύπριοι σκότωσαν τον Αϊχάν Χικμέτ και τον Αχμέτ Γκιουρκάν», για να επωφεληθεί από τον θάνατό τους; Δεν δίστασε να πει το ίδιο ψέμα ακόμα και για τον Κουτλού Ανταλί. Ένας ψεύτης, ο οποίος μας είπε «μόνοι σας βάλατε τη βόμβα στον εαυτό σας». Ένας μηχανορράφος που μας αποκάλεσε κατασκόπους των Ελληνοκυπρίων και είπε πως είδε τα αποδεικτικά στοιχεία για εμάς και ανέφερε στον γενικό εισαγγελέα «αν δεν υπάρχουν στοιχεία δημιούργησέ τα». Ένας σκοτεινός άνθρωπος. Τώρα μνημονεύεται σε αυτή την κοινότητα με ευγνωμοσύνη ως εθνικός ηγέτης!

Και εσύ βγήκες μέσα από την ΤΜΤ, όχι μέσα από την ΕΟΚΑ. Αν η ΕΟΚΑ είναι τρομοκρατική οργάνωση, εσύ τι είσαι φίλε; Τα μέλη της ΕΟΚΑ που καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν δι' απαγχονισμού στη φυλακή, μήπως εκτελέστηκαν επειδή ήταν τρομοκράτες; Ή μήπως επειδή ήταν εθνικοί λαϊκοί ήρωες; Η Βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων. Ο δε Ευαγόρας Παλλικαρίδης πέθανε σε ηλικία 19 χρόνων. Δηλαδή, η βασίλισσα έζησε 77 χρόνια περισσότερα από τον Ευαγόρα σε αυτό τον κόσμο. Η ψυχή της δεν θα μπορεί να βρει καθόλου ησυχία. Επειδή απαγχόνισε έναν νέο 19 χρόνων. Είναι τρομοκρατική οργάνωση η ΕΟΚΑ; Είναι τρομοκράτες οι Αυξεντίου και Μάτσης, οι οποίοι είναι από τους μεγαλύτερους ήρωες αυτού του νησιού;

Ξέρετε γιατί επιστρέφω συνεχώς σε αυτές τις σκηνές; Διότι ακόμα δεν τέλειωσε αυτό, που έπρεπε να είχε τελειώσει. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι που σας πιστεύουν και σέρνονται ξοπίσω σας. Το μέρος αυτό είναι μια φωλιά ραδιουργιών. Άντρο των ποταπών. Ακόμα περιμένετε βοήθεια από μερικές πετρούλες που ρίχτηκαν; Όσοι βλάκες υπάρχουν, να ξεσηκωθούν όλοι. Πιστεύετε εκείνους που τους τρέχουν τα σάλια μιλώντας για «Ελληνοκύπριους μπάσταρδους»; Ανάμεσά μας ζει ένας σκοτεινός όχλος, ο οποίος τρέφει μίσος και έχθρα κατά των Κυπρίων και τρίζει τα δόντια σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν αδελφικά με τους Ελληνοκύπριους. Ένας στρατός διψασμένος για αίμα, που πάντα είναι υποχείριο των ευρισκόμενων στην ηγεσία μας. Δυστυχώς ακόμα κυριαρχείτε σε αυτή την κοινωνία χάρη στους δειλούς και τους κόλακες. Ξέρετε γιατί δεν σας αγαπά κανένας άλλος εκτός από τους γελωτοποιούς σας; Διότι δεν είστε πλάσματα για να σας αγαπά κάποιος!