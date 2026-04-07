Η σκοτεινή πλευρά της Γης του Ντόναλτ Τράμπ…

Εμφανίζεται στην οθόνη η φωτογραφία του Τραμπ. Μιλά σε συνέντευξη με φρασεολογία πεζοδρομίου. Ανοίγει προσωπικό καυγά με μια δημοσιογράφο και της μιλά σαν να είναι βοσκός σε βοσκοτόπι του ΟΠΕΚΕΠΕ… Επίπεδο κάτω του πεζοδρομίου…Τους μόνους που δεν έβρισε, είναι όποιους δεν σκέφτηκε ακόμα!

Αυτή είναι λοιπόν η Αμερική; Αυτός είναι που εκπροσωπεί αυτούς που είναι πολίτες των ΗΠΑ και είναι πάνω από 300 εκατομμύρια; Απίστευτο θράσος και καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος, ότι δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή! Ποιος γιατρός να τολμήσει να το πλησιάσει για να κάνει διάγνωση; Ποιος ψυχολόγος, ποιος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής ή ψυχοθεραπευτής να τολμήσει να τον ρωτήσει τα βασικά, που όλοι οι πιο πάνω ρωτάνε, για να έχουν από κάπου να ξεκινήσουν…

Α) Κοιμάστε καλά το βράδυ κ. Τραμπ;

Β) Έχετε ταχυκαρδίες, πόνο στο στήθος;

Γ) Ευκοιλιότητες ή το αντίθετο;

Δ) Έχετε σκέψεις επίμονες και εμμονικές

Ε) Πιστεύετε ότι είστε Πρόεδρος των ΗΠΑ;

Ζ) Σας συμπεριφερόταν καλά η οικογένεια σας, όταν ήσασταν παιδί;

Η) Τα στενά του Ορμούζ σας θολώνουν το μυαλό κι έχετε σχιζοφρενικές σκέψεις;

Θ) Τι σημαίνει η λέξη Ιράν για σας; Σας προκαλεί κατάθλιψη, άμα την σκέφτεστε;

Ι) Ποια νομίζετε πως είναι η γνώμη των Αμερικανών πολιτών για σας;

Κ) Παίρνετε κανένα Ζάναξ ή λεξοτανήλ; Αναφρανήλ; Σεροξάτ, Σερικουέλ;

Ασφαλώς και δεν πρόκειται να απαντήσει σε τίποτα, αφού τίποτα δεν τον απασχολεί από τα πιο πάνω…Ο Τραμπ με όλα όσα έχει κάνει ως τώρα, έχει παραμερίσει αυτόν που κατηγορούσαμε σαν γελωτοποιό και αποδεικνύεται πολύ πιο σοβαρός και συγκροτημένος. Είτε συμπαθείτε ή όχι τον Ζελένσκι, θα πρέπει να παραδεχθείτε, πως ο κοκκινόξανθος παππούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Δεν μπορώ να σκεφτώ, πως θα αντιδράσει αν χάσει τον πόλεμο ή αναγκαστεί να το βάλει στα πόδια και να αφήσεις μόνους τους Ισραηλινούς, να τα βάλουν με τους ημιάγριους του Ιράν.

Τίποτε απ όσα υποσχέθηκε ο τυχάρπαστος πλανητάρχης, δεν δείχνει να του βγαίνει; Είναι τόσο δυνατό το Ιράν, ή τόσο ερασιτέχνης ο ίδιος και οι σύμβουλοί του; Γίνετε πόλεμος άρπα-κόλα;

Όλοι όσοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον Τραμπ ψηλώνουν τα χέρια. Η αλλοπροσαλλοσύνη του δεν βοηθά κανέναν και όλοι-μα όλοι- αναμένουν τις επόμενες δηλώσεις, που θα υπονομεύσουν τις προηγούμενες.

Αυτός είναι ο αρχηγός του πλανήτη Γη, που έστειλε αστροναύτες να μελετήσουν την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Λες και η Γη έχει κάπου φωτεινή…