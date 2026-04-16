Υπόθεση «Σάντη»: O Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός θα ελέγξουν τον εαυτό τους;

Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντη» κακώς διενεργείται από την Αστυνομία, καθώς την καθοδήγηση και την εποπτεία ασκεί η Νομική Υπηρεσία και, πιο συγκεκριμένα, οι δύο επικεφαλής της, Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης. Πού εντοπίζεται το προβληματικό και το επιλήψιμο στοιχείο; Στο γεγονός ότι και οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας εμπλέκονται στα επίμαχα sms. Παρουσιάζονται να έχουν «κανονίσει» την υπόθεση Focus, μέσω της οποίας χρηματοδοτούνταν κυπριακά πολιτικά κόμματα και όχι μόνο από τον τραπεζίτη Ανδρέα Βγενόπουλο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό, τον οποίο διατυπώνει στην κατάθεσή του προς την Αστυνομία ο Μακάριος Δρουσιώτης. Υπό το πρίσμα αυτό, η διενέργεια της έρευνας από την Αστυνομία κρίνεται προβληματική, καθώς παραβιάζεται εξόφθαλμα και κατάφωρα η αρχή της αμεροληψίας, η οποία προϋποθέτει αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία κρίσης και πλήρη απουσία επιρροών από προσωπικά συμφέροντα.

Ακόμη και στην περίπτωση που υποστηριχθεί ότι η Νομική Υπηρεσία δεν έχει άμεση εμπλοκή στην έρευνα, κάτι που στην πράξη αμφισβητείται, το τελικό πόρισμα της Αστυνομίας θα τεθεί αναπόφευκτα ενώπιόν της για οδηγίες και περαιτέρω χειρισμό. Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα προφανές θεσμικό παράδοξο. Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα: σε περίπτωση που τα επίμαχα sms κριθούν ως γνήσια, πώς θα διαχειριστεί η Αστυνομία την κατάσταση; Είναι δυνατόν οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης να κληθούν να λάβουν αποφάσεις για ενδεχόμενη ποινική δίωξη που τους αφορά;

Εκτός, βεβαίως, αν θεωρείται εκ των προτέρων από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία ότι τα εν λόγω μηνύματα είναι πλαστά. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση εγείρονται εξίσου σοβαρά ερωτήματα ως προς την κατεύθυνση και την αξιοπιστία της έρευνας. Διότι, εάν η υπόθεση καταλήξει σε ποινική δίωξη του Μακάριου Δρουσιώτη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, ανακύπτει ένα επιπλέον κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσον νομιμοποιείται ο Δρουσιώτης να αμφισβητήσει την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της ποινικής διαδικασίας, όταν η απόφαση για τη δίωξή του λήφθηκε από τα ίδια πρόσωπα που κατήγγειλε για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Τι έπρεπε να γίνει

Θα έπρεπε να διασφαλιστεί η διενέργεια μιας ανεξάρτητης και αδιάβλητης έρευνας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τη διενέργεια της έρευνας αναλάμβανε η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η εμπλοκή ποινικών ανακριτών θα μπορούσε επίσης να αμφισβητηθεί, καθώς η επιλογή και ο διορισμός τους θα γινόταν είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη που φέρεται να διόρισε την αποκαλούμενη Σάντη στο Προεδρικό. Παρ΄όλο που η συγκεκριμένη καταγγελία Δρουσιώτη έχει διαψευστεί από το Προεδρικό, εξακολουθεί να προβάλλεται από μια μεγάλη μερίδα πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βάσιμη, ενώ από αρκετούς θεωρείται αξιόπιστο το συνολικό αφήγημα Δρουσιώτη.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι σε θέση να διενεργήσει την έρευνα. Άλλωστε, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της επιβεβαιώνονται μέσα από τις έρευνες που έχει διενεργήσει και τα πορίσματα που εξέδωσε μέχρι σήμερα. Ακόμη και χωρίς ανακριτικές εξουσίες, η Αρχή, μέσω του διορισμού ξένων ανακριτών-λειτουργών επιθεώρησης, είναι σε θέση να διερευνήσει τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τον Μακάριο Δρουσιώτη και να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Ιδού η Ρόδος...

